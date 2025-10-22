Así suena Beéle en la nueva versión de 'Hip’s don’t lie’ de Shakira con Ed Sheeran

La cantante Shakira sorprendió a sus millones de fanáticos con un EP de nuevas versiones de algunos de sus éxitos musicales, entre ellos "Hip’s don’t lie", con la que le ha dado la vuelta al mundo.

¿Shakira colaboró con Beéle?

El pasado mes de septiembre los artistas causaron revuelo luego de haber subido baile a sus redes sociales, donde se mostraron desde un estudio y levantaron sospechas de una posible colaboración musical.

Luego de que hace varios días, la barranquillera confirmara dicha unión, se estrenó la nueva versión de "Hip’s don’t lie" en la que Shakira quiso incluir a Beéle y el artista británico Ed Sheeran, quien además sorprendió de nuevo cantando algunas frases en español.

El video musical lo reveló a través de Spotify, donde está sumando millones de reproducciones y con el que ha logrado miles de elogios, tanto así que, algunos que criticaron dicha colaboración destacaron lo mucho que los sorprendió y les gustó.

¿Cómo es la participación de Beéle en la nueva versión de Hip’s don’t lie de Shakira?

El artista se mostró tranquilo, bailando, interpretando el famoso "Shakira, Shakira" y ofreciendo nuevas frases en las que resaltó su orgullo por Barranquilla.

"En Barranquilla se baila así, con el alma y con candela, en la arenosa se baila así. Es que son dos vainas buenas que a toda la gente le encanta", dice en una de sus partes.

Tras su revelación, miles de fanáticos han destacado que desde ya esperan que Beéle pueda ser uno de los invitados de Shakira en los próximos conciertos que tiene en Colombia.

Mientras tanto Beéle sigue detallando todo para lo que serán sus seis Movistar Arena en Bogotá en los próximas semanas.

Por otra parte, el artista Carlos Sadness lanzó "La Vida Perfecta", su nuevo single que cierra la etapa de su disco Realismo Mágico. La canción combina crítica social y confesión personal, cuestionando la cultura de la apariencia y los ideales vacíos.

Con su estilo indie tropical, el tema es bailable, pero guarda una gran reflexión sobre dejar atrás lo superficial y volver a lo auténtico.