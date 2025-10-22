Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta y Yaya Muñoz tuvieron curiosa discusión en pleno en vivo

Nicolás Arrieta y Yaya Muñoz protagonizaron una particular diferencia en plena transmisión en vivo.

Gisseth Beltrán García
Nicolás Arrieta y Yaya Muñoz
Nicolás Arrieta y Yaya Muñoz/Canal RCN

El influenciador Nicolás Arrieta protagonizó un tenso momento con Yaya Muñoz en plena transmisión en vivo.

¿Qué ocurrió entre Nicolás Arrieta y Yaya Muñoz?

En el programa Dímelo King, donde Yaya Muñoz es panelista, le realizaron una videollamada al influenciador Nicolás Arrieta para hablar con él tras ser aspirante del primer grupo para ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Yaya Muñoz discute con Nicolás Arrieta

En medio de la conversación, el creador de contenido lanzó un comentario con su particular humor detallando que quiénes han pasado por el reality no son muy estudiados, razón por la que Yaya Muñoz se molestó.

"De ninguno de ahí sale una carrera universitaria, o han terminado el colegio, nada. No han leído un libro ninguno de los que ha pasado por ahí, ni media página de Harry Potter", dijo Arrieta.

De inmediato Yaya Muñoz reaccionó asegurándole que quizás no han leído un libro, pero finalmente él quiere estar donde ellos estuvieron.

"Nos viste a todos, te antojaste y quieres estar allá", le señaló.

Nicolás Arrieta le respondió que él está en este proceso porque dinero y Valentino le recuerda que él fue de los primeros en hacer videos en Colombia, provocando que el influenciador le lanzará otra opinión a Yaya Muñoz.

"Cuando Yaya no tenía acceso a internet yo ya estaba haciendo videos, cuando ella estaba aprendiendo a leer yo ya estaba haciendo videos", le indicó.

La presentadora se molestó y le destacó que quizás cuando ella estaba aprendiendo a leer, él estaba aprendiendo alguna gaminada y se cuestionó cómo estaba hablando bien de él.

"Yo no estoy atacando a nadie, solamente estoy diciendo mi opinión", contestó Nicolás Arrieta.

¿Nicolás Arrieta entrará a La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido está en medio de campaña de votaciones para que puedan votar por él y así asegure su cupo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Nicolás Arrieta aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia

Se encuentra compitiendo contra cinco aspirantes más, quienes también están activando a sus fanáticos en redes sociales para que los apoyen y puedan hacer parte de la casa más famosa de Colombia.

