Las influenciadoras Karina García y Karely Ruiz han protagonizado todo un rifirrafe en las últimas horas por unas imágenes que ambas publicaron en sus respectivas redes sociales.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocida artista de un paro cardiorrespiratorio

¿Cuál fue el rifirrafe entre Karina García y Karely Ruiz?

Karina García y Karely Ruiz se enfrentaron el pasado 18 de octubre en el evento de boxeo Stream Fighters, organizado por WestCol.

Tras este encuentro en el que salió como ganadora la mexicana Karely Ruiz, ambas influenciadoras protagonizaron un tenso cruce en redes sociales por unas fotos.

La primera en publicar unas fotos de lo que fue el encuentro fue la antioqueña, quien hablaba de su proceso y felicidad por lo vivido ese día.

Sin embargo, una foto de su carrusel de fotografías molestó a la Karely Ruiz, porque se veía en el suelo mientras Karina aparecía a su lado de pie.

Ante esta foto, Karely no se quedó callada y decidió compartir una polémica foto en la que se le veían unas aparentes celulitis en las piernas, lo que desató una ola de comentarios.

Karely Ruiz tomó decisión con Karina García. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

¿Qué decisión tomó Karely Ruiz tras su polémica con Karina García?

Karina García le expresó su molestia a Karely Ruiz a través de redes sociales asegurando que qué necesidad de subir esa foto para hacerla sentir mal.

“Ella sube una foto tratándome de hacer sentir mal a una mujer. Mi pregunta es, ¿por qué lo haces? Tú ganaste, disfruta tu triunfo”.

Karely no se quedó callada y volvió a contestarle a la antioqueña, asegurando que ella solo había hecho una publicación al igual que ella y que no había tenido ninguna mala intención.

Tras todo este rifirrafe, la mexicana se pronunció de nuevo en sus redes sociales para revelar que pondría fin a esa polémica con Karina.

Yo me quedo con lo buena persona que soy, cerremos ese capítulo. Yo ahorita estoy en una isla que renté porque ya mero cumplo años mi gente.

Karely aseguró que en este momento no se quería meter en nueva polémicas y que por le contrario se encontraba disfrutando de casi cumpleaños.

Además, aseguró que también estaba tranquila por sabía lo que era como mujer y lo mucho que siempre ayudaba a otras personas sin pasar por encima de la gente.