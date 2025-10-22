Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karely Ruiz tomó drástica decisión tras rifirrafe con Karina García por fotos: "Más que un cuerpo"

Karely Ruiz se sinceró en redes sociales en medio de la polémica que tiene con Karina García por unas fotos: "Más que un cuerpo".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karely Ruiz tomó decisión frente a Karina García
Karely Ruiz reveló lo que quiere hacer con polémica Karina García. (Foto Canal RCN)

Las influenciadoras Karina García y Karely Ruiz han protagonizado todo un rifirrafe en las últimas horas por unas imágenes que ambas publicaron en sus respectivas redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el rifirrafe entre Karina García y Karely Ruiz?

Karina García y Karely Ruiz se enfrentaron el pasado 18 de octubre en el evento de boxeo Stream Fighters, organizado por WestCol.

Tras este encuentro en el que salió como ganadora la mexicana Karely Ruiz, ambas influenciadoras protagonizaron un tenso cruce en redes sociales por unas fotos.

La primera en publicar unas fotos de lo que fue el encuentro fue la antioqueña, quien hablaba de su proceso y felicidad por lo vivido ese día.

Sin embargo, una foto de su carrusel de fotografías molestó a la Karely Ruiz, porque se veía en el suelo mientras Karina aparecía a su lado de pie.

Ante esta foto, Karely no se quedó callada y decidió compartir una polémica foto en la que se le veían unas aparentes celulitis en las piernas, lo que desató una ola de comentarios.

Karely Ruiz diciendo que quiere ser amiga de Karina García
Karely Ruiz tomó decisión con Karina García. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué decisión tomó Karely Ruiz tras su polémica con Karina García?

Karina García le expresó su molestia a Karely Ruiz a través de redes sociales asegurando que qué necesidad de subir esa foto para hacerla sentir mal.

“Ella sube una foto tratándome de hacer sentir mal a una mujer. Mi pregunta es, ¿por qué lo haces? Tú ganaste, disfruta tu triunfo”.

Karely no se quedó callada y volvió a contestarle a la antioqueña, asegurando que ella solo había hecho una publicación al igual que ella y que no había tenido ninguna mala intención.

Tras todo este rifirrafe, la mexicana se pronunció de nuevo en sus redes sociales para revelar que pondría fin a esa polémica con Karina.

Yo me quedo con lo buena persona que soy, cerremos ese capítulo. Yo ahorita estoy en una isla que renté porque ya mero cumplo años mi gente.

Karely aseguró que en este momento no se quería meter en nueva polémicas y que por le contrario se encontraba disfrutando de casi cumpleaños.

Además, aseguró que también estaba tranquila por sabía lo que era como mujer y lo mucho que siempre ayudaba a otras personas sin pasar por encima de la gente.

Como siempre viendo la manera de ayudar a las personas, eso vale más que un cuerpo, la madrina de los mexicanos ni modo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2025. Talento nacional

Aspirante de La casa de los famosos Colombia sostuvo una relación con Yaya Muñoz

Uno de los hombres del primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia, reveló que en su momento tuvieron mucho "feeling".

Revelan lo que dijo la pequeña hija de Baby Demoni frente al ataúd de su madre Influencers

Revelan las desgarradoras palabras de la hija de 7 años de Baby Demoni en su funeral

Baby Demoni, amiga cercana de Yina Calderón, fue hallada sin vida en su casa en extrañas circunstancias.

Yaya se refirió al tema de la foto que publicó Karely de Karina Yaya Muñoz

Yaya Muñoz opinó sobre Karely Ruiz y Karina García tras la polémica foto: “No tiene esa celulitis”

Yaya Muñoz se pronunció sobre la polémica de la foto que publicó Karely Ruiz de Karina García con celulitis.

Lo más superlike

¡Llegó la App de RCN Radio! Sintonízate con noticias, música y deportes en vivo Tecnología

¡Llegó la App de RCN Radio! Sintonízate con noticias, música y deportes en vivo

Sintonízate con la nueva App de RCN Radio, la cual te sorprenderá con noticias, entretenimiento y música. ¡Descárgala!

Evento de Rosalía en Madrid generó caos en la ciudad Rosalía

Rosalía desató caos en Madrid con su nuevo álbum “Lux”: ¿enfrentará multas la cantante española?

Claudia Bahamón sobre explantación Claudia Bahamón

¿Qué es la explantación mamaria, proceso que realizó Claudia Bahamón?

MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales entró al Top 9 de MasterChef Celebrity y conmovió con mensaje: “Celebro la vida”

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?