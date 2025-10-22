Karely Ruiz fue engañada tras donar dinero a una cuenta falsa

Karely Ruiz compartió en sus redes sociales un episodio que la dejó con sentimientos de tristeza y decepción, según contó, decidió ayudar económicamente a un niño que necesitaba una operación urgente, pero terminó descubriendo que la solicitud era falsa y que el dinero que donó fue desviado a una cuenta que no pertenecía a la familia del menor.

El caso ha generado gran conmoción entre sus seguidores, quienes lamentaron que su buena voluntad haya sido aprovechada de manera tan injusta.

¿Qué ocurrió con la donación de Karely Ruiz?

Todo comenzó cuando Karely recibió un mensaje en redes sociales donde le pedían apoyo para cubrir los gastos médicos de un pequeño que, supuestamente, debía ser intervenido quirúrgicamente y decidió aportar una suma considerable de dinero, confiando en que estaba haciendo lo correcto.

Sin embargo, poco después se enteró de que la cuenta a la que envió la ayuda no pertenecía a los verdaderos familiares del niño, sino a personas que se aprovecharon de su solidaridad.

Karely aseguró sentirse profundamente afectada por la situación. “Duele que uno quiera hacer las cosas bien y se encuentre con tanta gente deshonesta”, expresó dejando claro que este tipo de experiencias le han hecho perder confianza en quienes piden ayuda por internet.

¿Por qué ahora Karely Ruíz prefiere ayudar a fundaciones?

Tras lo ocurrido, Karely explicó que prefiere canalizar sus aportes solidarios a través de instituciones o fundaciones que cuenten con respaldo legal y verificado, según dijo, su intención de ayudar sigue siendo la misma, pero ya no lo hará de forma directa a personas que le escriban en redes sociales, precisamente para evitar caer en estafas similares.

Karely Ruiz contó que fue engañada tras donar dinero para un niño enfermo tras ganar Stream Fighters 4. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

De hecho, varios seguidores recordaron que Karely ha apoyado en diversas ocasiones causas sociales, entregando alimentos, juguetes y recursos a comunidades vulnerables, lo que la ha llevado a ganarse el apodo de “la madrina de México”.

¿El engaño que sufrió Karely Ruíz fue con su reciente premio en Stream Fighters 4?

Algunos usuarios especularon si el dinero que donó correspondía al premio obtenido tras su participación en Stream Fighters 4, pero Karely no hizo referencia específica a esa suma, y aclaró que sus actos solidarios no dependen de sus triunfos o ingresos, sino de su deseo de aportar positivamente.

Karely aseguró que ahora canalizará sus ayudas a través de fundaciones verificadas. (Foto Canal RCN)

Karely Ruiz reiteró que seguirá apoyando, pero de manera más responsable y segura, reafirmando así su compromiso con las causas sociales que verdaderamente lo necesitan.