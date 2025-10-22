Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karely Ruiz fue engañada tras donar dinero a una cuenta falsa

Karely Ruiz relató cómo su buena intención terminó en desilusión al ser víctima de una estafa cuando intentó ayudar a un niño enfermo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karely Ruiz hace otra publicación tras la polémica de la foto de Karina García
La razón por la que Karely Ruiz apareció llorando tras el mensaje de Karina (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Karely Ruiz compartió en sus redes sociales un episodio que la dejó con sentimientos de tristeza y decepción, según contó, decidió ayudar económicamente a un niño que necesitaba una operación urgente, pero terminó descubriendo que la solicitud era falsa y que el dinero que donó fue desviado a una cuenta que no pertenecía a la familia del menor.

El caso ha generado gran conmoción entre sus seguidores, quienes lamentaron que su buena voluntad haya sido aprovechada de manera tan injusta.

Artículos relacionados

¿Qué ocurrió con la donación de Karely Ruiz?

Todo comenzó cuando Karely recibió un mensaje en redes sociales donde le pedían apoyo para cubrir los gastos médicos de un pequeño que, supuestamente, debía ser intervenido quirúrgicamente y decidió aportar una suma considerable de dinero, confiando en que estaba haciendo lo correcto.

 

Sin embargo, poco después se enteró de que la cuenta a la que envió la ayuda no pertenecía a los verdaderos familiares del niño, sino a personas que se aprovecharon de su solidaridad.

Karely aseguró sentirse profundamente afectada por la situación. “Duele que uno quiera hacer las cosas bien y se encuentre con tanta gente deshonesta”, expresó dejando claro que este tipo de experiencias le han hecho perder confianza en quienes piden ayuda por internet.

Artículos relacionados

¿Por qué ahora Karely Ruíz prefiere ayudar a fundaciones?

Tras lo ocurrido, Karely explicó que prefiere canalizar sus aportes solidarios a través de instituciones o fundaciones que cuenten con respaldo legal y verificado, según dijo, su intención de ayudar sigue siendo la misma, pero ya no lo hará de forma directa a personas que le escriban en redes sociales, precisamente para evitar caer en estafas similares.

Karely Ruiz diciendo que quiere ser amiga de Karina García
Karely Ruiz contó que fue engañada tras donar dinero para un niño enfermo tras ganar Stream Fighters 4. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

De hecho, varios seguidores recordaron que Karely ha apoyado en diversas ocasiones causas sociales, entregando alimentos, juguetes y recursos a comunidades vulnerables, lo que la ha llevado a ganarse el apodo de “la madrina de México”.

Artículos relacionados

¿El engaño que sufrió Karely Ruíz fue con su reciente premio en Stream Fighters 4?

Algunos usuarios especularon si el dinero que donó correspondía al premio obtenido tras su participación en Stream Fighters 4, pero Karely no hizo referencia específica a esa suma, y aclaró que sus actos solidarios no dependen de sus triunfos o ingresos, sino de su deseo de aportar positivamente.

Karely Ruiz tomó decisión frente a Karina García
Karely aseguró que ahora canalizará sus ayudas a través de fundaciones verificadas. (Foto Canal RCN)

Karely Ruiz reiteró que seguirá apoyando, pero de manera más responsable y segura, reafirmando así su compromiso con las causas sociales que verdaderamente lo necesitan.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Merlano rompió el silencio tras señalamientos de nueva relación: “Ganó el chisme” Aída Victoria Merlano

Aída Victoria Merlano desata rumores de romance tras recibir un misterioso regalo

Una foto con decenas de rosas rojas bastó para que Aída Victoria Merlano volviera a encender las redes con rumores de un nuevo romance.

Karen Sevillano, Karina García Karen Sevillano

Gesto de Karen Sevillano evidenciaría tensión con Karina García: esta sería la prueba

Los internautas analizaron una publicación de Karen Sevillano que la relacionaron en oposición a Karina García.

Revelan por qué Samor, novio de Baby Demoni, no asistió a su funeral Influencers

Samor, pareja de Baby Demoni, no asistió al funeral de la influenciadora: “no ha vuelto a estar”

Mejor amigo de Baby Demoni confirmó que Samor, pareja de la influenciadora, no asistió a su funeral.

Lo más superlike

Yina Calderón, Andrea Valdiri Viral

Joven terminó muerto por imitar enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón | VIDEO

Lo que inició como un juego resultó en una tragedia, en medio de intentos por simular el combate entre Andrea Valdiri y Yina Calderón.

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata? Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata?

Beéle rompió se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran Shakira

Beéle se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran: ¿qué dijo?

MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales entró al Top 9 de MasterChef Celebrity y conmovió con mensaje: “Celebro la vida”

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?