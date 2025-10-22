Samor, pareja de Baby Demoni, no asistió al funeral de la influenciadora: “no ha vuelto a estar”
Mejor amigo de Baby Demoni confirmó que Samor, pareja de la influenciadora, no asistió a su funeral.
El pasado sábado 18 de octubre se realizó el funeral de Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, quien fue hallada sin vida en su propia casa, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Aunque la joven estuvo rodeada de familiares y amigos cercanos, su pareja, Miguel Ángel López, conocido como Samor, habría brillado por su ausencia.
¿Cómo fue el funeral de Baby Demoni?
Luego de una emotiva misa, el féretro con el cuerpo sin vida de Alejandra Esquin fue trasladado al Cementerio Central de Bogotá, donde fue sepultada en la parte superior de una de las columnas del lugar, sitio en el que descansará durante los próximos años.
En redes sociales circulan diversos videos del conmovedor momento, que dejan ver detalles como la leyenda que acompaña actualmente su lápida provisional: “Aunque hayas partido de este mundo, tu bello recuerdo siempre estará vivo en mi corazón.”
Cabe destacar que esta lápida es provisional, pues el cementerio la suministra mientras los familiares mandan a fabricar la definitiva, la cual incluirá su fotografía y otros detalles especiales.
¿Samor, pareja sentimental de Baby Demoni, asistió a su funeral? Esto dijo el mejor amigo de la influencer
Días después de este emotivo momento, Robin Alexis Parra, mejor conocido como La Fresa más Nea y mejor amigo de Baby Demoni, reveló en conversación con el periodista colombiano Rafael Poveda, en su podcast Más allá del silencio, si Samor, pareja de la influenciadora, había asistido o no al funeral.
Según comentó, al parecer el joven no habría vuelto a aparecer en la vida de los familiares de Baby Demoni desde que la llevó al hospital, donde finalmente fue declarada muerta. Asimismo, mencionó que por tal razón nunca lo vio en el funeral de su amiga, al menos no mientras él estuvo presente.
“No, desde esa noche no ha vuelto a estar. No asistió a la funeraria, a la velación ni al entierro; hasta donde yo estuve, no había asistido. No he tenido contacto con él”.