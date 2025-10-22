Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Gesto de Karen Sevillano evidenciaría tensión con Karina García: esta sería la prueba

Los internautas analizaron una publicación de Karen Sevillano que la relacionaron en oposición a Karina García.

Una de las cuestiones que muchos internautas se hacen en redes sociales es acerca de qué piensa la influencer Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, sobre Karina García.

¿Cómo es la relación entre Karen Sevillano y Karina García?

Karen Sevillano fue presentadora del After de La casa de los famosos, allí lanzó uno que otro comentario en el que Karina García, mientras participaba en el reality del Canal RCN, no quedó muy bien.

Sin embargo, cuando Karina salió de La casa de los famosos, fue notorio que Karen no arremetió en contra de ella, pero se mantiene la incógnita de si hay diferencias entre las influenciadoras o, al contrario, solo se trata de especulaciones.

Pues bien, los seguidores y usuarios digitales relacionaron un estado del Instagram de Sevillano con otro de García, el cual demostraría que la influenciadora caleña no estaría a la par con la modelo paisa.

¿Por qué dicen que Karen Sevillano no aprobaría a Karina García?

Karen Sevillano subió un video reflexivo en el que se comparte la idea de que la gente genuinamente buena no va por el mundo diciendo que es buena o que hace buenas acciones.

De inmediato, los internautas vincularon dicho mensaje con unas palabras que escribió Karina García en medio de diferencias con la mexicana Karely Ruíz. Puntualmente, en una parte del escrito, la antioqueña consignó que tiene un corazón noble.

Entonces, en el análisis que ronda en las plataformas de interacción social, se dice que el video que publicó Karen cae "a la perfección" con el mensaje de Karina en el sentido de que la paisa estaría remarcando que es buena porque ella no subió a Instagram fotografías poco estéticas de Karely Ruíz.

Con dicho gesto, se pensaría que a la caleña no le simpatiza del todo a la antioqueña, pero tan solo son especulaciones porque al fin y al cabo ninguna de las dos ha aparecido en las plataformas digitales arremetiendo la una contra la otra.

Por su parte, hay comentarios de los usuarios digitales como: "Ella no lo subió por Karina", "Esa Karen se siente aludida", "También lo pensé", "Sus acciones hablan por sí solas", entre otros.

