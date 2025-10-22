Patricia Grisales entró al Top 9 de MasterChef Celebrity y conmovió con mensaje: “Celebro la vida”

En MasterChef Celebrity la emoción crece con cada reto, y el capítulo del 21 de octubre marcó el ingreso de Patricia Grisales al Top 9 de la temporada.

¿Por qué Patricia Grisales ingresó al Top 9 de MasterChef Celebrity?

La actriz logró destacarse luego de superar varios retos que habían sido complicados por la falta de conexión con sus compañeros Valentina Taguado y Raúl Ocampo.

El reto consistía en presentar dos preparaciones para conquistar el paladar de los jurados del programa.

En esta ocasión, Patricia presentó uno de los dos platos más sobresalientes del desafío, compartiendo el reconocimiento con Pichingo.

Tras recibir la noticia, la actriz dedicó en redes sociales un mensaje cargado de emoción.

En sus cuentas de TikTok e Instagram compartió una imagen en la que aparecen Valentina, Michelle, Raúl, Luis Fernando y Pichingo aplaudiéndola tras el anuncio de su triunfo, mientras ella sonríe celebrando el resultado.

MasterChef Celebrity: Patricia Grisales llega al Top 9 y emociona con sus palabras en redes. (Canal RCN)

“Hoy mi corazón está lleno de gratitud. Celebro la vida, los sueños y cada sacrificio que me trajo hasta aquí. ¡Hoy paso al Top 9 en MasterChef! Ha sido un camino de esfuerzo, de estudio y de amor por lo que hago”, escribió la participante.

Además, agradeció a todas las personas que han seguido su proceso y a sus seguidores: “Cada mensaje me recuerda que no estoy sola, que hay un montón de corazones celebrando conmigo este paso tan importante”.

¿Cuáles fueron las reacciones tras el triunfo de Patricia Grisales?

El mensaje de Patricia no pasó desapercibido entre sus seguidores. Su publicación acumuló miles de ‘me gusta’ y comentarios de apoyo de quienes siguen de cerca su proceso en el reality.

“Paty, más que merecido. Sigue cocinando rico y mejorando tu emplatado para llegar a la final”, fue uno de los mensajes que más se repitió entre los usuarios.

Otros resaltaron su constancia, disciplina y actitud positiva dentro de la competencia: “Paty más que merecido, sigue cocinando rico y emplatar sea lo que sigue para sumar el próximo top 8 hasta llegar a la final.”.

Tras su logró, la actriz subió al balcón a acompañar a Alejandra, Violeta, Carolina y a Ricardo. Mientras que los otros cinco participantes se enfrentaran en un nuevo reto dejando por fuera a alguno de ellos.