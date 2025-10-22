Yina Calderón generó polémica por nuevas declaraciones sobre La Jesuu: así reaccionó la caleña

Yina Calderón volvió a generar atención en redes sociales al desmentir los rumores que la señalaban de racista.

La influencer aseguró que esas acusaciones son falsas, lo que provocó la reacción inmediata de La Jesuu, quien compartió su opinión sobre el tema en sus redes sociales.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre La Jesuu y su supuesto racismo?

La empresaria, desde hace un tiempo, viene generando controversia tras realizar polémicos comentarios sobre la creadora de contenido caleña, conocida como La Jesuu.

Yina Calderón, hace un mes, provocó la reacción inmediata de La Jesuu luego de decir que la influencer "olía feo", que era "fastidiosa" y, además, expresó en tono despectivo: “esa negra”.

El conflicto entre ellas escaló tanto que Valentina Ruiz decidió tomar acciones legales contra Calderón por racismo.

El rifirrafe también se dio en medio de su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, por comentarios de chismosa, mentirosa, lambona, entre otros.

En esta ocasión, Yina Calderón, en una transmisión en vivo, habló del tema diciendo que es mentira que ella sea racista y que tiene amigos morenos.

"No crean esos cuentos de que soy racista, eso es mentira. Lo que pasa es que hay una cara de simio acá en Colombia que me la tiene montada y, casualmente, es de raza negra” dijo Calderón en el en vivo.

¿Cuál fue la reacción de La Jesuu tras las nuevas declaraciones de Yina Calderón?

A través de sus historias en Instagram, La Jesuu mostró que algunos de sus seguidores le avisaron que Yina Calderón estaba hablando de ella.

La creadora de contenido caleña compartió el fragmento en el que Calderón hacía sus declaraciones sobre el tema de racismo, mostrando a sus seguidores lo que se estaba diciendo.

Tras compartir el video, La Jesuu aprovechó para reaccionar solo con dos palabras y un emoji:

“Y entonces” acompañado de una carita derretida en su cuenta de Instagram donde suma más de 3.7 millones de seguidores.

Por lo pronto, el intercambio entre Yina Calderón y La Jesuu sigue generando polémica en redes sociales. Mientras La Jesuu mantiene su postura y avanza con su proceso legal en contra de la empresaria.