Melissa Gate arremete contra Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos: "Aparecido"

Hace días, se reveló el primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026. Uno de los rostros que anhela ser parte del reality del Canal RCN es el influenciador y creador de contenido Nicolás Arrieta.

Resulta que Nicolás Arrieta lleva más de 10 años en el mundo de las redes sociales, es de los primeros en crear contenido en el país. Es decir, las generaciones anteriores lo conocen muy bien.

¿Hay diferencias entre Melissa Gate y Nicolás Arrieta?

Aún y cuando todavía no se sabe si pasa o no a La casa de los famosos Colombia 3, pues todo depende de las votaciones del público, ya hay una polémica entre Nicolás Arrieta y nada más y nada menos que su colega Melissa Gate.

Él es el influencer Nicolás Arrieta | Foto del Canal RCN.

Melissa Gate, quien fue finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, arremetió contra Nicolás Arrieta.

¿Cuál fue el directo mensaje de Melissa Gate para Nicolás Arrieta?

Aunque la influencer paisa no mencionó puntualmente el nombre del bogotano, fue notorio que sus palabras eran para él. Inclusive, hasta lo retó en las plataformas de interacción social.

"Es que me da rabia. Si la pandilla es mía, aparece otro aparecido am3nazándome que se va a llevar la pandilla, llévesela, bien pueda llévesela, lo estoy retando... Si es tan berraco, llévesela. Lo vi, para mañana es tarde... Un bobo por ahí, como todos los colgados que aparecen", sentenció Melissa Gate.

Es decir, en las redes sociales comenzó a decirse que Nicolás Arrieta habría insinuado que quería quedarse con el sólido team que Melissa Gate logró en su participación de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué reacciones generó Melissa Gate al arremeter contra Nicolás Arrieta?

Tras la opinión de la paisa, los internautas y seguidores también se sumaron. En efecto, muchos expresaron que Nicolás no es una "aparecido" porque lleva años en el gremio digital, a la vez que argumentaron que él fue primero que ella.

Melissa Gate causó distintas reacciones | Foto del Canal RCN.

Por otro lado, hay quienes se mantienen en su postura de apoyar por encima de todas las cosas a Melissa Gate.