Karely Ruiz reaparece llorando tras mensaje de Karina García que generó polémica: “Valió la pena”

Karely Ruiz volvió a captar la atención en redes tras compartir un emotivo video llorando. La publicación llegó poco después de que Karina García difundiera un mensaje en el que hablaba de respeto entre mujeres y mencionaba haber sido afectada por una foto compartida por la mexicana.

¿Qué fue lo que dijo Karina García sobre la publicación de Karely Ruiz?

La reciente interacción entre Karely Ruiz y Karina García volvió a encender las redes. Todo comenzó cuando Karely compartió un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram, donde aparecía celebrando su triunfo luego de haber vencido en el cuadrilátero a la modelo paisa en el Stream Fighters 4.

Sin embargo, una de las imágenes no favoreció a Karina, pues se le notaba la celulitis en las piernas, lo que desató una ola de comentarios negativos hacia ella.

Ante las críticas, Karina decidió responder con un mensaje público en sus historias de Instagram en el que expresó sentirse afectada por lo ocurrido.

En su publicación, escribió: “Ella sube una foto tratándome de hacer sentir mal a una mujer. Mi pregunta es, ¿por qué lo haces? Tú ganaste, disfruta tu triunfo”.

La razón por la que Karely Ruiz apareció llorando tras el mensaje de Karina. (Foto: Canal RCN)

Karina continuó asegurando que nunca ha tenido mala intención hacia Karely, pero que sí percibió la publicación como un acto deliberado. También reflexionó sobre la presión que viven las mujeres por los estándares físicos, reconociendo que ella misma ha luchado con la celulitis y que es algo natural.

“He sufrido mucho para eliminarla, no soy perfecta”, comentó.

¿Por qué Karely Ruiz apareció llorando en una nueva publicación tras mensaje de Karina García?

Horas después del comunicado de Karina, Karely volvió a publicar en Instagram. En el nuevo carrusel aparecía con su entrenador, en otra foto aparece Karina desde otro ángulo donde se le ve su cara y mientas Karely de espaldas en medio del combate.

Además de un video en el que Karely aparece llorando durante uno de sus entrenamientos. El clip, acompañado de la frase “Valió la pena cada lágrima”, la influencer mexicana dejó claro en su publicación que su llanto era producto del esfuerzo y disciplina.

“Así que sí merecía ganar le sufrí mucho desde el día 1”, escribió. Por supuesto muchos de los comentarios apoyaron a la mexicana: “No sé por qué tanto ‘hate’ con la foto de Karina, ella también subió su post en su mejor ángulo”.