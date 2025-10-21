Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya no se quedó callada y le respondió con todo a Karely Ruiz por decirle “pinche rubia oxigenada”

Yaya aclaró su postura y respondió con firmeza a Karely Ruiz tras las polémicas declaraciones de la mexicana.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yaya respondió a comentario de Karely Ruiz
Yaya no se quedó callada y le respondió con todo a Karely Ruiz (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido Dahian Lorena Muñoz, más conocida en redes como Yaya, respondió contundentemente a un mensaje de Karely Ruiz luego del Stream Fighters 4, evento que ha dejado varios cruces y comentarios en el mundo digital.

¿Por qué Yaya se fue contra la mexicana Karely Ruiz?

Durante la promoción del enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz, se difundieron varios videos de las declaraciones de ambas. En uno de ellos, Karely habló sobre su contrincante y, con una sonrisa, expresó:

“La verdad no, no hay nada de qué hablar por el momento. Ya después del enfrentamiento ahora sí nos hacemos amigas, mientras somos rivales”.

Aunque sus palabras parecían amistosas, todo dio un giro tras el combate, en la que la mexicana se impuso frente a la paisa. Al finalizar, Karely declaró sentirse orgullosa por su desempeño:

“Di lo mejor de mí, hasta me caí, pero me levanté jajaja. Karina se la rifó, p3lea de mamasitasss”.

Sin embargo, las declaraciones de Karely comenzaron a cambiar luego de recibir comentarios de amigos de Karina García, como Valentino, lo que desató la furia de la influencer mexicana, quien aseguró ser “la más cara de México”. Aunque Valentino se disculpó públicamente, el ambiente ya estaba tenso.

Más tarde, salieron a la luz otras declaraciones que encendieron las redes y provocaron la reacción de Yaya, quien no dudó en responderle directamente a Karely, dejando claro que no se quedaría callada ante los comentarios de la mexicana.

¿Qué respondió Yaya al comentario de Karely Ruiz tras Stream Fighters 4?

Las declaraciones de Yaya, que se hicieron virales en redes, surgieron durante su participación en el conocido podcast “Dímelo King”, donde aclaró que nunca se ha metido con Karely Ruiz.

“Yo nunca te he nombrado”, aseguró, explicando que lo único que hizo fue apoyar a su amiga Karina García.

Todo se originó por los mensajes que Karely publicó en sus redes sociales, donde aparentemente retó a la creadora de contenido a un nuevo enfrentamiento con un contundente “Yo te atiendo”. Ante esto, Yaya respondió que estaba lista para el reto.

Sin embargo, la frase que realmente desató la polémica fue cuando Karely Ruiz lanzó un comentario que encendió las redes:

“Y que pague la otra pinche rubia oxigenada”.

 

