Juliana Calderón habla sin filtros del altercado con La Jesuu en los camerinos de Stream Fighters 4

Juliana Calderón contó su versión de lo que ocurrió con La Jesuu en los camerinos del Stream Fighters 4.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón destapa su verdad sobre lo sucedido con La Jesuu en Stream Fighters 4
Juliana Calderón rompe el silencio sobre lo ocurrido con La Jesuu en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

En redes sociales comenzó a circular un nuevo video de Juliana Calderón, hermana de la polémica influenciadora Yina Calderón, en el que reveló su versión de lo que ocurrió con La Jesuu en los camerinos de Stream Fighters 4.

¿Qué pasó entre las hermanas Calderón y La Jesuu en los camerinos de Stream Fighters 4? Esta es una versión de los hechos

La tensión entre La Jesuu y las hermanas Calderón comenzó semanas antes de que se llevara a cabo el evento de boxeo Stream Fighters 4, luego de que Yina Calderón arremetiera contra la joven por su color de piel y supuestos malos olores en su cuerpo, situación que fue escalando cada vez más hasta llegarse a mencionar que la caleña no podría acercarse a ellas durante el evento de boxeo o, de lo contrario, habría problemas.

La Jesuu arremetió contra Yina Calderón
La Jesuu arremetió contra Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

Al llegar el día del evento, La Jesuu asistió para apoyar a su amiga Andrea Valdiri y, sin tener en cuenta las advertencias, pasó frente a la familia Calderón y su equipo de trabajo, generando tensión en ese momento.

Sin embargo, una vez Yina Calderón decidió abandonar su enfrentamiento con Andrea Valdiri tras 10 segundos de que iniciara, los camerinos del lugar se habrían llenado de tensión debido a que La Jesuu habría decidido ir a buscarlas para enfrentarse a ellas.

¿La Jesuu se enfrentó a las hermanas Calderón en Stream Fighters 4? Esto dijo Juliana Calderón

Luego de que esta versión se viralizara en redes sociales, Juliana Calderón, hermana menor de Yina y quien estuvo presente en el lugar, decidió contar su versión de los hechos.

Las Calderón quedaron en silencio al verse cara a cara con La Jesuu
Ni Yina ni Juliana cumplieron sus advertencias contra La Jesuu en Stream Fighters. (Foto: Canal RCN)

A través de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, aseguró que esto no era cierto y que La Jesuu en ningún momento las buscó. Incluso afirmó que, de haber sido así, el enfrentamiento habría sido inevitable.

“Hay otro problema con el Troll que anda diciendo que ella sí es parada, que ella se fue hasta el camerino. Mira, linda, si hubiera llegado al camerino a golp3arnos después de la p3lea, tú no sabes lo que hubiese pasado”.

