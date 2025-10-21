Juliana Calderón habla sin filtros del altercado con La Jesuu en los camerinos de Stream Fighters 4

En redes sociales comenzó a circular un nuevo video de Juliana Calderón, hermana de la polémica influenciadora Yina Calderón, en el que reveló su versión de lo que ocurrió con La Jesuu en los camerinos de Stream Fighters 4.

La tensión entre La Jesuu y las hermanas Calderón comenzó semanas antes de que se llevara a cabo el evento de boxeo Stream Fighters 4, luego de que Yina Calderón arremetiera contra la joven por su color de piel y supuestos malos olores en su cuerpo, situación que fue escalando cada vez más hasta llegarse a mencionar que la caleña no podría acercarse a ellas durante el evento de boxeo o, de lo contrario, habría problemas.

La Jesuu arremetió contra Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

Al llegar el día del evento, La Jesuu asistió para apoyar a su amiga Andrea Valdiri y, sin tener en cuenta las advertencias, pasó frente a la familia Calderón y su equipo de trabajo, generando tensión en ese momento.

Sin embargo, una vez Yina Calderón decidió abandonar su enfrentamiento con Andrea Valdiri tras 10 segundos de que iniciara, los camerinos del lugar se habrían llenado de tensión debido a que La Jesuu habría decidido ir a buscarlas para enfrentarse a ellas.

¿La Jesuu se enfrentó a las hermanas Calderón en Stream Fighters 4? Esto dijo Juliana Calderón

Luego de que esta versión se viralizara en redes sociales, Juliana Calderón, hermana menor de Yina y quien estuvo presente en el lugar, decidió contar su versión de los hechos.

Ni Yina ni Juliana cumplieron sus advertencias contra La Jesuu en Stream Fighters. (Foto: Canal RCN)

A través de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, aseguró que esto no era cierto y que La Jesuu en ningún momento las buscó. Incluso afirmó que, de haber sido así, el enfrentamiento habría sido inevitable.

