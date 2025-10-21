J Balvin celebró con emotivo mensaje su aparición en la portada de Billboard: “Orgulloso y feliz”

E

l reconocido cantante J Balvin compartió su emoción con sus millones de seguidores la noticia de su aparición en la portada de Billboard Brasil.

¿Cómo celebró J Balvin su aparición en Billboard Brasil?

El artista colombiano compartió con entusiasmo su nueva aparición en la portada de esta importante revista en Brasil en la que se resaltó su trayectoria y su compromiso con el bienestar emocional.

En la publicación, la revista describió a J Balvin como el músico que llevó el reguetón al mundo, pero también como un referente que ha abierto conversaciones sobre la salud mental dentro de la industria musical.

A través de sus redes sociales, J Balvin expresó gratitud hacia sus seguidores y hacia el público brasileño, país que considera clave en su carrera.

J Balvin celebró aparecer en la portada de Billboard Brasil con un emotivo mensaje. (Foto: AFP)

“Orgulloso y feliz de estar en la portada de Billboard Brasil, un país que me encanta. Gracias a todos los que me han apoyado desde el inicio, ¡Los amo!”, escribió el intérprete de ‘mi gente’ en su cuenta de X.

Por supuesto que su mensaje generó múltiples respuestas positivas de fanáticos que celebraron su éxito artístico con comentarios como: “Rompiendo como siempre”; “te amamos papii”; “Regresa pronto a Brasil”, fueron algunos.

¿Por qué Billboard Brasil habló de la salud mental de J Balvin?

El artista paisa en diferentes ocasiones ha abordado el tema reconociendo que, pese a su éxito musical ha tenido que vivir momentos difíciles.

En recientes entrevistas, mencionó la importancia de buscar apoyo emocional y normalizar las conversaciones sobre ansiedad y depresión.

“Cuando lidias con la ansiedad o la depresión, puedes sentirte solo o como una carga, pero no es así”, comentó en una charla citada por la revista People.

Es por ello por lo que sus declaraciones han sido valoradas como un aporte genuino en una industria que suele enfocarse en la imagen y el éxito exterior.

Fuera del escenario, J Balvin es ahora mucho más activo en redes sociales, y su vida personal se ha vuelto más visible gracias a Valentina Ferrer, quien suele compartir momentos junto a su hijo Río.

Recientemente, el reguetonero se volvió viral tras aparecer disfrazado de banano en la fiesta temática inspirada en Godzilla, organizada por el cumpleaños de su pequeño hijo.