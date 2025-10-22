Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Un inesperado beso entre Yaya Muñoz y Valentino Lázaro causó revuelo: ¿Qué dijo José Rodríguez?

Durante un en vivo, Yaya Muñoz y Valentino Lázaro sorprendieron con un beso inesperado que desató polémica y miles de comentarios en redes.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yaya Muñoz hizo inesperada confesión sobre sus gustos. Foto | Canal RCN.

Durante una reciente transmisión en vivo, un momento inesperado se llevó toda la atención, pues Valentino Lázaro, uno de los panelistas de DimeloKing, protagonizó junto a Yaya Muñoz, novia de José Rodríguez y ex participante de La casa de los famosos Colombia 2025, un gesto que pocos esperaban, un beso en vivo.

Aunque para ellos fue algo “de amigos”, los comentarios y especulaciones no tardaron en multiplicarse.

¿Cómo surgió el beso entre Yaya y Valentino que generó polémica?

Todo comenzó cuando Valentino mencionó el acercamiento entre La Jesuu y Karina García durante el evento Stream Fighters 4, y comentó que ambas se habían mostrado muy cariñosas y que incluso parecía que una de ellas quería darle un beso a la otra.

A partir de ahí, el grupo inició un debate sobre si “darse un piquito entre amigas” era algo normal o inapropiado, a lo que Valentino, quien se identifica abiertamente como un hombre con preferencia hacia otros hombres, opinó que ese tipo de muestras de cariño no deberían verse como algo negativo.

 

Y para reforzar su punto, le preguntó a Yaya qué pensaba al respecto, a lo que ella respondió con naturalidad que no veía nada malo en un gesto así, sin embargo, sin pensarlo demasiado, Valentino le propuso demostrarlo con un beso amistoso, y ella aceptó.

El beso fue breve, pero suficiente para desatar una ola de comentarios en redes, pues muchos seguidores consideraron que se trató de una acción inocente, mientras otros cuestionaron si el hecho pudiese incomodar a José Rodríguez, pareja de Yaya, quien no se ha pronunciado al respecto hasta el momento.

¿Fue un gesto inocente o una falta de respeto?

Algunos seguidores defendieron a Yaya, asegurando que el beso fue parte del contexto del programa y que no hubo ninguna intención romántica detrás, y otros, consideraron que, independientemente del tono de la conversación, el gesto pudo interpretarse como una falta de respeto hacia su relación con José.

Yaya Muñoz y José Rodríguez en La casa de los famosos Colombia 2025.
El beso entre Yaya Muñoz y Valentino Lázaro ocurrió durante una emisión de DímeloKing. Foto | Canal RCN.

Ante la creciente polémica, Valentino intentó calmar las aguas aclarando que no hubo ningún tipo de doble intención, y explicó que, cuando ha compartido besos con amigas, siempre ha sido en un contexto de cariño y confianza, sin implicaciones emocionales.

¿Qué dice José Rodríguez sobre el momento viral?

El silencio de José ha sido interpretado de distintas maneras, algunos creen que no le dio importancia, mientras que otros sospechan que podría haber incomodidad o molestia por la exposición mediática.

José Rodríguez aún no se ha pronunciado sobre el beso que se volvió tendencia en redes sociales.
José Rodríguez aún no se ha pronunciado sobre el beso que se volvió tendencia en redes sociales. Foto Canal RCN).

El beso, que duró apenas unos segundos, terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del pódcast y dejó abierta la expectativa sobre la opinión de José Rodríguez.

