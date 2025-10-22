Johana Velandia mostró cómo se vería delgada gracias a la IA y sorprendió con su reacción

Johana Velandia, conductora de ‘¿Qué Hay Pa’ Dañar?’, compartió en su historia de Instagram una experiencia que combinó humor y reflexión. La comediante mostró cómo se vería si tuviera algunos kilos menos mediante una imagen generada por un oyente con inteligencia artificial, sorprendiendo y divirtiendo a sus seguidores.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocida artista de un paro cardiorrespiratorio

¿Cómo se creó la imagen de IA de Johana Velandia?

Durante la grabación del programa de la app digital del Canal RCN, Johana y Valentina Taguado discutieron sobre el aspecto de algunas cosas y se preguntaron cómo se verían en diferentes situaciones. De esa conversación surgió la idea de imaginar cómo luciría Johana si su apariencia fuera más delgada.

Los fans del programa aprovecharon la tecnología de inteligencia artificial para recrear una foto de la conductora con un cuerpo esbelto.

Johana comentó que siempre se había preguntado cómo luciría si fuera flaca, y que ver esta versión generada por IA resultó tanto divertido como inesperado para ella.

“Empezamos a hablar de cómo me vería flaca, parce, y me hicieron una foto con inteligencia artificial yo, flaca… yo sería muy put*”, dijo Johanna al ver la imagen que le compartió el internauta.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

¿Qué confesiones ha hecho Johana Velandia sobre su cuerpo?

Johana ha hablado en otras ocasiones sobre su autoestima. Hace algunos años confesó que no encontraba motivación para continuar con su vida debido a que no se sentía conforme con su apariencia.

Tras separarse, buscó ayuda profesional para manejar su peso y mejorar su percepción personal, trabajando en aceptar su cuerpo tal como es.

Johana Velandia realizó confesión sobre su cuerpo / (Foto del Canal RCN)

En ese proceso, Johana reconoció que en su momento creía que solo las personas flacas eran consideradas bonitas y que tenía ideas equivocadas sobre la atención que recibían las mujeres con cuerpos diferentes. Estas percepciones la llevaron a compararse con algunos estándares y a cuestionar su valor personal basadondose en la apariencia física.

Artículos relacionados Andy Rivera Ella es Ximemua, la creadora de contenido que Andy Rivera presentó como su novia en pleno show

¿Qué estrategias ha utilizado Johana Velandia para superar las críticas sobre su físico?

Para enfrentar estas inseguridades, la conductora acudió a un coach, quien le propuso un reto de 21 días frente al espejo, repitiendo palabras positivas sobre su cuerpo. También recibió retroalimentación de amigos cercanos, quienes resaltaron cualidades y aspectos de su personalidad que ella no había reconocido previamente.

Johana Velandia ignora las críticas sobre su apariencia física / (Foto del Canal RCN)

Aunque al principio fue un proceso difícil, Johana logró mejorar su percepción sobre su imagen y autoestima.

Gracias a estas experiencias, la conductora ha combinado el humor con la reflexión sobre la aceptación personal, compartiendo con su audiencia cómo enfrentar los juicios y críticas relacionados con la apariencia física.