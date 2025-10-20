Ella es Ximemua, la creadora de contenido que Andy Rivera presentó como su novia en pleno show

El concierto de Andy Rivera en Bogotá destacó no solo por su puesta en escena, sino también por el anuncio personal que realizó el artista durante la presentación. En medio de la euforia de los asistentes, el cantante confirmó los rumores de una relación que ya se comentaba en redes sociales.

¿Cómo fue el momento en que Andy Rivera presentó a Ximemua?

El artista colombiano vivió una noche especial en el Movistar Arena, donde repasó los grandes éxitos de su carrera y compartió con miles de seguidores.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando decidió presentar oficialmente a su pareja, la creadora de contenido paisa Ximena Castaño, conocida como ‘Ximemua’.

Andy Rivera confirmó su relación con Ximemua / (Foto de Freepik)

Durante su presentación, el artista sorprendió al dedicar unas palabras a su pareja frente a miles de asistentes: “¿Sabes qué siento? Porque yo siento que te quiero”.

Los aplausos no se hicieron esperar y, entre la emoción del público, Andy cerró el momento con un beso que confirmó los rumores que circulaban en redes sociales.

¿Quién es Ximemua, la novia de Andy Rivera?

Ximemua es una reconocida creadora de contenido paisa que ha ganado popularidad en redes sociales por su humor y la cercanía con la que se comunica con sus seguidores.

En plataformas como TikTok, comparte videos de comedia, tendencias y situaciones cotidianas que le han permitido construir una amplia comunidad digital.



De acuerdo con los comentarios de los usuarios, la historia con Andy Rivera comenzó cuando la influencer publicó varios videos en los que expresaba su admiración por el cantante.

Los seguidores de ambos empezaron a etiquetar al cantante hasta que él mismo reaccionó a uno de los clips, dando inicio a una interacción que se hizo viral.

“Quedé sin palabras, no lo podía creer. Me enteré por ustedes, porque me llenaron de mensajes diciendo que Andy había visto mi video”, contó.

¿Cómo evolucionó la relación entre Andy Rivera y Ximemua?

Según publicaciones en redes sociales, la relación entre el cantante y la influencer se fortaleció con el paso de los días.

En abril, ambos publicaron sus primeras fotografías juntos en Instagram, aunque en ese momento no se sabía si se trataba de una colaboración promocional o del inicio de una relación sentimental.

Andy Rivera y Ximemua protagonizaron un tierno momento / (Foto de Freepik)

Desde entonces, las apariciones de la pareja se volvieron más frecuentes. El beso que compartieron en el escenario del Movistar Arena fue celebrado por los fans, que estallaron en gritos y aplausos ante lo que muchos llamaron “el momento más tierno de la noche”.

Tras el concierto, Ximemua publicó un mensaje en el que agradeció el apoyo y las muestras de cariño recibidas, mientras que los internautas destacaron el buen momento personal y profesional que atraviesa Andy Rivera.