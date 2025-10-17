Yeferson Cossio mostró accidente en una de sus casas: ¡se cayó un puente colgante!

Yeferson Cossio volvió a ser centro de atención luego de publicar un video que sorprendió a sus seguidores. Mediante su historia de Instagram, se aprecia un accidente inesperado que generó múltiples reacciones y comentarios entre quienes lo vieron.

¿Qué mostró el video publicado por Yeferson Cossio?

En la grabación publicada por Yeferson Cossio se observa cómo un puente colgante se desprendió de un extremo, mientras dos personas que, aparentemente, estaban sobre él terminan cayendo junto con la estructura.

El video, registrado en horas de la noche, muestra a varias personas intentando socorrer a quienes cayeron. Según se aprecia, no hubo heridos de gravedad. Y todo parece indicar que sucedió en la casa del influencer en Guatapé, donde tenía una fiesta programada con algunos amigos.

Según el audio, el incidente ocurrió luego de que los tornillos del puente se soltaran. Aunque la situación fue inesperada y potencialmente peligrosa, Cossio reaccionó con calma, mencionando que la estructura había sido construida recientemente y que probablemente la garantía no cubriría lo sucedido.

El video también muestra a las personas que estaban cerca intentando ayudar a quien cayó, mientras tanto, se escucha al influencer comentar:

“Le cuento que me hizo reír … intente cogerse de este lado, manito”.

El incidente llamó la atención de los internautas, quienes destacan que el puente estaría ubicado en una de las casas de Yeferson Cossio, debido a los lujos y detalles visibles en la grabación.

¿Por qué es reconocido Yeferson Cossio?

Yeferson Cossio ha consolidado una imagen pública marcada por la ostentación y proyectos llamativos. En sus redes sociales suele mostrar momentos de su vida con autos deportivos, vehículos de lujo y propiedades modernas, además de viajes a destinos internacionales y algunos objetos personales de alto valor.

Yeferson Cossio es reconocido por sus lujos y su contenido en redes sociales / (Foto de Freepik)

También se ha sometido a procedimientos estéticos que han generado amplia conversación, como el alargamiento de piernas realizado en 2023, que aumentó su estatura en aproximadamente 8 centímetros, pasando de 1,77 m a 1,85 m.

¿Quién es Yeferson Cossio?

Yeferson Cossio es un creador de contenido y empresario colombiano. Su fama inició con bromas y retos virales, y hoy es una de las figuras más seguidas en Instagram, Facebook y TikTok.

Entre sus momentos más recordados se encuentran bromas y retos como llenar una habitación con 300 gallinas o una piscina con peces, además de sus procedimientos estéticos y sus declaraciones sobre el mantenimiento de sus vehículos.

Yeferson Cossio, creador de contenido y empresario colombiano / (Foto del Canal RCN)

También es reconocido por apoyar causas sociales y realizando donaciones, aunque ha señalado que prefiere no documentar todas sus ayudas. Los internautas destacan que la combinación de lujo, polémica y generosidad lo convierte en una de las personalidades más comentadas del entretenimiento digital colombiano.