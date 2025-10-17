Yina Calderón admitió que Westcol y más de la mitad de las personas en Stream Fighters 4 no le caen bien

A solo un día del esperado enfrentamiento en Stream Fighters 4, Yina Calderón y Andrea Valdiri se vieron cara a cara durante el pesaje oficial, un evento que dejó más titulares de lo esperado.

Además de registrar su peso para la pelea, ambas participaron en una rueda de prensa donde respondieron preguntas sobre su preparación y la tensión que rodea su combate.

¿Cómo fue el encuentro entre Yina Calderón y Andrea Valdiri antes del combate?

Sin embargo, la atención se centró en Yina Calderón, quien no dudó en enviar un mensaje contundente tanto a su rival como a quienes, según ella, han dudado de su compromiso con el evento, pues la creadora de contenido reconoció que, en varias ocasiones, pensó en retirarse de la competencia, pero aseguró que continuó adelante pese a las dificultades.

Su comentario coincidió con lo que el propio Westcol, organizador del evento, había mencionado, que Yina había manifestado intenciones de renunciar, pero que las multas por incumplimiento impidieron que se concretara su salida.

¿Qué dijo Yina Calderón durante la rueda de prensa?

En medio de la ronda de preguntas, Yina Calderón sorprendió al público con su sinceridad y un tono desafiante, cuando se autodenominó “la villana favorita” del evento y aseguró que no todos los presentes le caían bien y que sería hipócrita fingir lo contrario. “La mitad de los que están aquí me caen mal”, dijo mirando incluso al propio Westcol, a quien también incluyó en esa lista.

Yina Calderón arremetió contra Andrea Valdiri/Canal RCN

Andrea Valdiri, por su parte, mantuvo la calma ante los comentarios de su contrincante y aunque no respondió directamente a las provocaciones, dejó entrever que está concentrada en su preparación física y mental para la pelea.

¿Qué se espera del enfrentamiento en Stream Fighters 4?

Con el pesaje oficial cumplido y la tensión al máximo, todo está listo para el combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, programado para este 18 de octubre en Bogotá.

Yina Calderón no deja de ser controversial | Foto del Canal RCN.

El evento promete ser uno de los más comentados en redes sociales, no solo por la rivalidad entre ambas, sino también por la manera en que cada una ha manejado la presión mediática.

El encuentro entre ambas personalidades ya ha generado una ola de comentarios en plataformas digitales, y el público está dividido entre quienes apoyan la autenticidad de Yina y quienes destacan la determinación de Andrea.