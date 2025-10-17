Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri sacó a la luz imágenes de su difícil proceso para enfrentarse a Yina Calderón

Andrea Valdiri mostró las pruebas y complejos momentos que superó en su preparación para subirse al ring contra Yina Calderón en Stream Fighters.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Andrea Valdiri mostró su proceso contra Yina Calderón
Andrea Valdiri se sinceró sobre su enfrentamiento con Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

Andrea Valdiri y Yina Calderón se han apoderado de las tendencias en las últimas horas por lo que fue su encuentro en el pesaje previo a su enfrentamiento de boxeo en Stream Fighters 4.

¿Cómo fue el encuentro entre Andrea Valdiri y Yina Calderón previo a su enfrentamiento?

Todos los boxeadores que participarán en Stream Fighters 4 este 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá tuvieron que cumplir con el respectivo pesaje.

El pesaje en el boxeo es tradicional para verificar que su peso se encuentra dentro del rango de la categoría de peso pactada. Algo que tenía con gran expectativa a los seguidores de Valdiri porque había revelado que estaba por encima.

La influenciadora barranquillera cumplió con el peso pactado y cumplió con todo para su enfrentamiento con Yina Calderón, con quien tuvo que verse en este proceso y como era de esperarse la tensión entre ellas fue latente.

Ambas tuvieron que verse cara a cara para unas fotografías y actos de protocolo previo a su enfrentamiento, un encuentro en el que no se quitaron la mirada de encima y hubo gestos de desagrado por parte y parte.

Andrea Valdiri rompió el silencio sobre Yina Calderón y su obsesión con ella
Andrea Valdiri y Yina Calderón tuvieron que verse antes de su enfrentamiento. (Foto Canal RCN).

¿Qué reveló Andrea Valdiri previo a su enfrentamiento con Yina Calderón?

Andrea Valdiri tras su tenso encuentro con Yina Calderón en el pesaje compartió una publicación en sus redes sociales en donde mostró imágenes inéditas de su proceso de entrenamiento y preparación para enfrentarse a su oponente.

Andrea confesó que muchas veces pensó en tirar la toalla por todo lo que significó esta preparación y también por otros aspectos personales.

Cuando mi cuerpo no pudo mi mente abrió la llave de lo imposible.

La influenciadora aseguró que fue gracias a su disciplina y constancia que pudo salir adelante para poder llegar hasta este momento.

No fue suerte, fue constancia, lo logré Machi.

¿Qué dijo Yina Calderón tras su encuentro con Andrea Valdiri?

Yina Calderón por su parte se mostró sincera en el evento de pesaje de Stream Fighters en donde dejó polémicas declaraciones sobre su oponente y algunos de los invitados al evento.

Yina Calderón dejó claro que no se la pondrá fácil a Andrea Valdiri en su enfrentamiento y aunque sabe que es una gran contrincante, logró prepararse todo estos últimos meses para no decepcionar a sus seguidores.

Cabe resaltar que, Yina preocupó varias veces a sus seguidores al poner en duda su presencia en la velada de Stream Fighters por diferentes motivos, uno de ellos sus diferencias con el organizador WestCol y según ella su favoritismo por Andrea.

Andrea Valdiri, Yina Calderón
Andrea Valdiri y Yina Calderón se enfrentarán el 18 de octubre en boxeo. (Foto del Canal RCN)
