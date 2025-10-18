Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Indirecta para Altafulla? Este fue el mensaje de Karina García previo a Stream Fighters 4

Karina García compartió un mensaje que dejó a todos hablando antes de su pelea en Stream Fighters 4. ¿Indirecta para su ex Altafulla?

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karina García sobre su entrenamiento para el Stream Fighters.
Karina García revela cómo se preparó para enfrentar a Karely Ruiz en el Stream Fighters. (Foto: Canal RCN)

Frente a los medios y al público, Karina sorprendió con un mensaje cargado de admiración hacia su contrincante, alejándose de los discursos de provocación que suelen caracterizar estos encuentros, y destacó la fortaleza de Karely no solo por su disciplina en los entrenamientos, sino también por su reciente maternidad.

¿Qué dijo Karina García sobre Karely Ruiz en el pesaje de Stream Fighters 4?

Karina resaltó que ambas comparten el rol de madres y que eso le generaba respeto hacia su rival. “Admiro mucho a Karely, sobre todo porque apenas han pasado ocho meses desde que tuvo a su bebé, y eso no es nada fácil”, expresó durante la conversación previa al pesaje.

Karina García sobre su entrenamiento para el Stream Fighters.
Karina García revela cómo se preparó para enfrentar a Karely Ruiz en el Stream Fighters. (Foto: Canal RCN)

También añadió que, en su caso, probablemente no habría aceptado el reto de subirse al ring tan pronto después de dar a luz, un comentario que generó empatía entre muchas seguidoras que elogiaron su sororidad y sinceridad.

¿Cómo mostró Karina García los resultados de su entrenamiento?

Pocas horas después del evento, Karina García compartió en su cuenta oficial de Instagram una galería de fotografías que mostraban el resultado de cuatro meses intensos de preparación física.

En las imágenes, se le ve con una figura tonificada y una postura decidida, reflejo del esfuerzo que ha invertido en su entrenamiento para llegar lista al cuadrilátero.

“Hoy no lucho por demostrar nada, lucho por mí, por la mujer que soy, por la que no se rindió cuando todo dolía”.

 

El mensaje fue interpretado por muchos de sus seguidores como una reflexión personal sobre su proceso de crecimiento, pero otros no tardaron en vincularlo con su vida sentimental, especialmente tras su reciente ruptura con el cantante de música urbana Altafulla.

Las redes comenzaron a llenarse de comentarios y teorías que sugerían que sus palabras podían tener un trasfondo emocional relacionado con su separación.

¿Qué dicen los seguidores sobre el mensaje de Karina García en Instagram?

El post superó rápidamente miles de comentarios, la mayoría de ellos elogiando su determinación, evolución física y madurez emocional, sin embargo, otros usuarios aprovecharon el espacio para recordar su paso por La casa de los famosos Colombia 20025, relacionando su frase con los momentos difíciles que vivió durante y después del reality.

Karina García y Karely Ruiz ya se vieron
Karina García y Karely Ruiz tuvieron sus respectivos pesajes. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Con el pesaje oficial completado y a solo horas del enfrentamiento, la expectativa por verla en el ring frente a Karely Ruiz aumenta, y ambas llegan con historias personales poderosas y con la convicción de representar algo más que una pelea.

