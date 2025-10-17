Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
IA predice qué pasaría si Yina Calderón le gana a Andrea Valdiri en Stream Fighters: "La venganza"

La IA vaticinó varios escenarios que se darían si Yina Calderón se corona victoriosa y derrota a Andrea Valdiri.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Andrea Valdiri
IA predice qué pasaría si Yina Calderón le gana a Andrea Valdiri en Stream Fighters | Foto del Canal RCN.

Todo está listo para en enfrentamiento de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4. Desde hace semanas, la dupla de influencers es tendencia por esto.

¿Por qué el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri es tan polémico?

Como Andrea y Yina no se quieren, además de que son diferentes, dicen que su enfrentamiento será el más importante en la noche de este sábado 18 de octubre.

Mientras que la bailarina asegura que ella le ganará, la empresaria de fajas ha dicho que no la subestimen. En otras palabras, cada una se lanza mensajes que son virales.

Yina Calderón, Andrea Valdiri
Yina Calderón y Andrea Valdiri no se caen bien | Foto del Canal RCN.

Una buena parte apunta a que Andrea Valdiri será la ganadora, inclusive han hecho significativas apuestas por la barranquillera.

No obstante, es necesario abordar el otro lado de la balanza, así que se le preguntó a la inteligencia artificial (IA) que hiciera una predicción de qué pasaría en el caso hipotético en el que Yina Calderón sea la que obtenga la victoria en el ring de boxeo.

¿Cuáles son las predicciones de la IA si Yina Calderón le gana a Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

La IA compartió los distintos escenarios que se podrían gestar si Yina Calderón derrota en el enfrentamiento de Stream Fighters a Andrea Valdiri.

Lo primero que vaticinó la herramienta tecnológica es una reacción inmediata en redes, Yina Calderón sería llamada como "la reina del ring" o "la que humilló a Valdiri".

Asimismo, Yina sería coronada en el show y traería a colación la frase: "se los dije, no subestimen a una Calderón".

Inclusive, no se descarta que sacaría merchandising, canciones o hasta una nueva tiradera sobre lo ocurrido.

Yina Calderón
Yina Calderón ha dicho que no la subestimen | Foto del Canal RCN.

Por el lado de Andrea Valdiri, la IA dice que guardaría silencio estratégico, también podría apoyarse en Karina García o influencers aliados para calmar el impacto.

Pese a todo lo dicho, lo más llamativo que la IA predice es lo siguiente:

"El público vería la victoria de Yina como “la venganza de la polémica”, una especie de justicia del “pueblo digital” frente a las figuras más glamurosas como Valdiri"

