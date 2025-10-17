J Balvin rompió el silencio y respondió contundente a las críticas que recibe por Valentina Ferrer

Luego de que varios videos donde aparece disfrazado de banana se volvieran virales, J Balvin decidió responder a las críticas en su cuenta de TikTok, donde suma más de 24 millones de seguidores.

¿Por qué critican a J Balvin en redes sociales?

El cantante reguetonero y la modelo recientemente decidieron darle el cumpleaños soñado al pequeño Río, con una fiesta temática de Godzilla. Según mostró Valentina Ferrer el niño fue el encargado de elegir los disfraces de sus padres.

Por lo que Valentina se caracterizó como el Empire State Building, mientras que J Balvin sorprendió a todos disfrazado de banano, cumpliendo el deseo de su hijo.

Por supuesto los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, a Valentina Ferrer le elogiaron su disfraz: “El Empire nunca se había visto tan top”, “Te queda bien hasta ese disfraz de Empire State” y “Río tiene unos padres maravillosos; ustedes dos son de lo mejor”.

Por el contrario, al ver a J Balvin como banana, generó una ola de reacciones en redes sociales por su apariencia tanto que su imagen con el disfraz se volvió viral rápidamente.

Así reaccionó J Balvin por las críticas que recibe por la estatura de su esposa. (Foto: Canal AFP)

Y aunque su look de banana llamaba la atención, lo que desató la reacción de J Balvin fueron las críticas por la notable diferencia de estatura entre el reguetonero y Valentina Ferrer.

Por lo que el cantante paisa decidió hacer un video y responderles a esas personas que los critican.

¿Cómo respondió J Balvin a quienes lo critican por la diferencia de estatura con Valentina Ferrer?

Con una canción titulada “Qué de malo tiene”, el cantante colombiano acompañó el clip con un mensaje dirigido a sus ‘hater’: “Qué de malo tiene que me gusten las mujeres más altas que yo”.

Por lo que Valentina Ferrer reaccionó con humor al video, escribiendo: “Te amo las ???? Me perdí o una mujer más alta”, acompañando el mensaje con emojis de humor.

Valentina Ferrer quien es sensación en esta red social, decidió sacar su propio video en su cuenta donde suma más de 3 millones de seguidores, con otra canción de su esposo y un mensaje revelador: “Le gustan las mujeres altas”.

Por supuesto también se llenaron de comentarios entre ellos se destacaron como: “Las altas? Se dice ‘mi mujer alta’, estos hombres hay que enseñarles todo” o “¿Qué de malo tiene estar enamorada del marido de Valentina Ferrer?”.