Martín Elías Jr. mostró la lujosa camioneta que se compró: esta es la millonada que cuesta

El cantante Martín Elías Jr. está pasando por uno de sus mejores momentos a nivel musical y artístico y esto lo demostró en su nueva compra, una lujosa camioneta.

¿Cuál fue la nueva camioneta que se compró el cantante Martín Elías Jr.?

Martín Elías Jr. sorprendió a sus seguidores al mostrar la lujosa camioneta que recientemente adquirió, un vehículo que refleja el esfuerzo y los logros que ha alcanzado en el último tiempo en su carrera musical.

El joven cantante de vallenato compartió un video en el que mostró cómo fue la entrega de su nuevo vehículo.

Martín Elías Jr. llegó al concesionario en donde le tenía su nueva camioneta totalmente cubierta por una funda de vehículos lo cual aumentaba la expectativa.

Tras unas palabras de la vendedora que le hizo la entrega, Martín Elías le quitó la manta que cubría su nuevo carro y la dejó al descubierto. Expresando su felicidad por este gran logro a su corta edad.

17 años y cumpliendo mis sueños.

Martín Elías Jr. mostró la nueva camioneta que se compró. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cómo reaccionó la mamá de Martín Elías a su nuevo carro?

El artista se mostró bastante feliz y emocionado por su nuevo vehículo, compartiendo su felicidad con su mamá, Claudia Varón, mejor conocida como Caya.

Martín Elías Jr. compartió la felicidad de su mamá al ver la nueva camioneta que se compró a sus 17 años, compartiendo una emotiva fotografía junto a ella en donde le dedicó emotivas palabras.

Gracias madre mía porque eres el motor de todo.



Como era de esperarse este nuevo logro de Martín Elías Jr. ha provocado múltiples reacciones en redes sociales en su mayoría han sido comentarios de felicitación por cumplir su sueño.

¿Cuánto cuesta la nueva camioneta de Martín Elías Jr.?

Una frecuente duda de los seguidores de Martín Elías Jr. ha sido sobre el valor de la nueva camioneta del hijo del fallecido artista Martín Elías Díaz.

Según portales especializados, el precio de una camioneta Toyota TXL en Colombia puede superar los 400 millones de pesos, dependiendo del modelo y los accesorios personalizados.

Precisamente, esta camioneta que adquirió el joven artista es una de las más vendidas y solicitadas en Colombia, por lo que muchos de los seguidores de Martín le han expresado su 'envidia' de la buena por ser uno de los afortunados.