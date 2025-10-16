Falleció Ace Frehley a los 74 años, cofundador y guitarrista de KISS: esta fue la causa

El mundo del rock está de luto tras confirmarse en las últimas horas que el cantante Ace Frehley, cofundador de la agrupación KISS, falleció a sus 74 años.

¿Cuáles fueron las causas de muerte de Ace Frehley, cofundador de KISS?

Ace Frehley, cofundador de la banda KISS, falleció este 16 de octubre de 2025 en Morristown, Nueva Jersey. Así lo confirmaron sus familiares y la revista Rolling Stone.

A través de un comunicado la familia del artista confirmó que el recordado “Spaceman” o “Space Ace” falleció en la jornada del 16 de octubre rodeado de sus seres queridos.

Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo.

En el comunicado aseguraron que se quedaban con todos los mejores momentos que compartieron junto a él en donde su talento, carisma y personalidad siempre fueron protagonistas.

Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros en la vida, ¡el recuerdo de Ace vivirá para siempre!

El artista Ace Frehley había sufrido accidente semanas atrás. (AFP: VINCE BUCCI)

Ace Frehley fue cofundador de la emblemática banda KISS, la cual nació en 1973 junto a los artistas Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss.

Aunque la familia del artista no dio mayores detalles de las causas de su muerte, se sabía que Ace había sido llevado de urgencia semanas atrás tras sufrir una fuerte caída en su casa, lo cual derivó en una hemorragia cerebral.

Aunque el artista fue hospitalizado y estuvo bajo observación todo este tiempo, su estado de salud empezó a deteriorarse rápidamente hasta el fallecimiento del artista.

Precisamente, a principios de octubre el artista y su equipo de redes habían anunciado que no se presentaría más en lo que restaba del 2025 por este accidente.

Debido a algunos problemas médicos en curso, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus citas de 2025.

El mundo de la música lamenta el fallecimiento de Ace Frehley, cofundador de KISS

Ace Frehley permaneció en la banda KISS durante sus épocas más importantes, sin embargo, se retiró de la agrupación en 1082 para emprender su carrera como solista.

No obstante, en 1996 regresó a la agrupación para una reunión de reencuentro en donde estuvo hasta mediados de 2002 cuando se volvieron a separar.

Sin duda alguna, Ace Frehley dejó una gran huella en el mundo de la música con su talento para la guitarra principalmente, por lo que su muerte ha dejado en shock a millones de personas y colegas que hoy lamentan su partida.