El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes

El Jefe de La casa de los famosos Colombia encendió las redes sociales hace unas horas al hacer un importante anuncio donde dio pistas sobre los primeros habitantes que se confirmarán para esta tercera temporada.

Recordemos que, desde hace varias semanas, tanto El Jefe, como los presentadores y redes sociales del Canal RCN, han dado pistas sobre lo que será esta nueva edición del reality de convivencia, que promete estar más emocionante que nunca.

¿Cuál fue el importante aviso que hizo El Jefe sobre sus nuevos habitantes para La casa de los famosos Colombia?

En el más reciente video protagonizado por El Jefe, se le ve revisando minuciosamente algunos de los perfiles de los hombres que aspiran ser parte de la casa más famosa de Colombia. En el clip, se ve como analiza las características físicas y de personalidad que quiere tener en este primer grupo de aspirantes.

El primer elegido promete ser "pura candela", según lo describió. El segundo, no tuvo que tener mayor esfuerzo, pues parece ser un perfil bastante prometedor, ya que, sin titubear, fue una opción clara. En medio de sus siguientes elecciones, se escuchaba como veía candidatos que, según él, tenían todo lo que el formato requería.

¿Cuáles fueron los perfiles que descartó El Jefe de La casa de los famosos Colombia?

En el clip, no solo se ven las elecciones del Jefe, sino que también se observan los descartes que tuvo y las posibles razones por las que no fueron perfiles atractivos para el reality de convivencia.

Unos porque se veían como candidatos "aburridos", según El Jefe. Otros, porque estaban muy lejos de lo que esta tercera temporada planeaba entregar y otros, porque estaban por debajo de otros aspirantes que ya tenía en su radar.

De momento, solo queda esperar que se habiliten las votaciones para conocer a los aspirantes del primer grupo elegido por El Jefe.