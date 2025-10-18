La farándula nacional sigue lamentando la muerte del actor Gustavo Angarita, quien falleció el jueves 16 de octubre de 2025, a los 83 años. La causa de su muerte fue una larga y valiente batalla contra el cáncer, que ya había hecho metástasis y le pasó factura, dejando un gran vacío entre sus familiares, colegas y seguidores en su amplia trayectoria.

Precisamente tras su deceso, la legendaria actriz Consuelo Luzardo rindió un sentido homenaje a quien por tantas veces fue su esposo en la ficción y estremeció a millones de colombianos con sus palabras.

El estremecedor mensaje de Consuelo Luzardo tras la muerte de Gustavo Angarita: "Te me adelantaste"

La actriz bogotana no pasó por alto la partida del actor y expresó con mucha tristeza lo mucho que ha pasado por su mente tras enterarse del fallecimiento, porque ver partir a su amigo, es también ver su vida pasar por delante, ya que junto a él recorrió muchos sets y compartió muchos momentos que quedarán para siempre grabados en su corazón.

"Mi queridísimo Gustavo Angarita, te me adelantaste... En esta foto fuimos por última vez marido y mujer en la ficción, y ahora después de recibir la triste noticia pienso en todos esos años, muchos, en que fuimos colegas y amigos, desde esos lejanos días de la Escuela Nal de Arte Dramático, cuando hablábamos de nuestro amor por el teatro...", expresó la actriz.

Las palabras de la mujer no quedaron ahí y desempolvó algunos de sus recuerdos más cotidianos, pero especiales junto a su gran amigo, cuando compartían en su casa una lata grande de Milo, mientras se extendían en historias."Te quiero mucho, me vas a hacer mucha falta. Hasta que nos volvamos a ver querido…", fueron las palabras con las que la actriz concluyó su homenaje a Gustavo.

¿Cómo reaccionaron los colegas ante el sentido homenaje de Consuelo Luzardo a Gustavo Angarita?

Muchos colegas del medio aprovecharon su emotivo homenaje para decir que, aunque quieren disfrutar de su talento por muchos años más, quieren también hacerle un reconocimiento en vida y le recordaron lo valiosa e importante que es para la industria de la actuación en Colombia y el enorme amor y admiración que tienen por ella.

Otros, por su parte, le extendieron un mensaje de solidaridad y empatía por el momento que estaba viviendo y pidieron porque pronto su corazón pueda reponerse de esta perdida.