Ella es Wendy Herrera, la abogada de Betsy Liliana, envuelta en polémica con Dayana Jaimes

El nombre de la abogada Wendy Herrera ha empezado a apoderarse de las tendencias en redes sociales tras sus declaraciones sobre el caso de Betsy Liliana y Dayana Jaimes.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Gustavo Angarita

¿Quién es Wendy Herrera, abogada de Betsy Liliana, envuelta en polémica de Dayana Jaimes?

Wendy Herrera es una abogada cartagenera que lleva trabajando con Betsy Liliana desde hace más de una década en todos sus procesos legales y los de sus hijos.

Recientemente salieron a la luz unas declaraciones de Wendy Herrera, abogada de Betsy Liliana, exesposa del fallecido cantante Diomedes Díaz.

Wendy Herrera habló en el pódcast "Más allá del silencio" sobre toda la polémica de su clienta y la viuda de Dayana Jaimes.

Wendy reveló que el día que salieron a la luz los audios de Betsy Liliana, ella se encontraba en una sentencia por lo que no pudo ponerle atención a su clienta, quien llevada por su impulso y rabia decidió arremeter contra Dayana Jaimes sin imaginarse que sus audios se volvería virales.

Ese día le dije que, ¿por qué no me había mandado las cosas? Me dijo que me llamó para eso, para que revisara. De ahí se desenfrenó Colombia, ella es única y no tiene réplica.

Wendy Herrera se refirió al tema de Betsy Liliana y Dayana Jaimes. (Fotos Freepik y AFP)

¿Qué dijo Wendy Herrera sobre los polémicos audios de Betsy Liliana en contra de Dayana Jaimes?

Wendy Herrera dejó claro que no autorizó la publicación de dichos audios de Betsy Liliana, sin embargo, asegura que no culpa a su clienta por hacerlo, ya que sabe que siempre ha defendido a capa y espada a sus hijos.

La abogada de Betsy Liliana aseguró que en el caso de su clienta ella hubiese hecho lo mismo porque cuando se trata de los hijos sacan su instinto de leonas.

Cuando tocan tu hijo tu pierdes educación y te quitas la ponchera y peleas con el que sea, sin importar las consecuencias.

Asimismo, aseguró que, a pesar de la polémica no todo ha sido malo tanto para su cliente como para ella, ya que han tenido una gran exposición mediática que les ha funcionado para sus proyectos.

Detrás de algo malo siempre hay una luz.

Artículos relacionados Dayana Jaimes Dayana Jaimes sorprendió con cambio físico tras toda la polémica con Lily Díaz: así quedó

¿Cómo se conocieron Wendy Herrera y Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz?

Wendy Herrera aseguró que conoció a la familia Díaz cuando estaba en cuarto semestre de universidad, precisamente, le presentaron a Diomedes Díaz, su máximo ídolo, antes de un show, quien en medio de este le hizo un saludo especial.

A la vida de Betsy Liliana llegó años después de la manera más inesperada, ya que fue en un cumpleaños suyo al cual asistió el hijo de Betsy llamado Moisés.

Al parecer, en esa fiesta, Moisés se quedó sin permiso hasta la madrugada y Betsy Liliana iba a tomar represalias contra él, fue allí donde Wendy intercedió para que no se metiera en problemas y así empezó su amistad con Betsy Liliana.