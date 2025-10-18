Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

Shakira y Beéle habían generado controversia luego de publicar un video en el que se dejaban ver juntos ¡La razón dejó en shock a todos!

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás
Shakira y Beéle tendrán importante proyecto con famoso artista. (AFP: STRINGER y Romain Maurice)

En las últimas horas se conoció la razón de por qué Shakira y Beéle se habían mostrado juntos semanas atrás, un video que generó especulaciones y controversia.

Artículos relacionados

¿Cuál había sido el video de Shakira y Beéle que generó polémica semanas atrás?

Beéle compartió un inesperado video y para muchos internautas "random" en el que se mostró bailando la canción "Currucuchu" de la artista Niña Emilia, una canción famosa en Barranquilla.

En el audiovisual se ven a los cantantes bailando de manera cercana y efusiva esta canción de cumbia en donde ambos sacan sus mejores movimientos y por supuesto, Shakira su icónico movimiento de caderas.

En el video los artistas se dan abrazos y la buena química es evidente por las risas que constantemente tenían.

Un video que generó controversia entre sus seguidores por la polémica que vivía el cantante de 'No tiene sentido' por aquel entonces con su expareja Isabella Ladera. Además, para algunos significó una posible relación o atracción entre los artistas colombianos.

Shakira se mostró junto a Beéle bailando
Shakira y Beéle sorprendieron con video juntos. (AFP: Matt Winkelmeyer y Romain Maurice)

Artículos relacionados

¿Cuál es la verdadera razón del encuentro entre Shakira y Beéle?

En la jornada del 18 de octubre se reveló que la razón por la que Shakira y Beéle estaban juntos era por una colaboración musical que estaban trabajando junto a nada más y nada menos que le cantante británico Ed Sheeran.

El anuncio lo hizo la cuenta de Páramo Presenta, quien compartió una foto de los tres artistas junto a un emotivo mensaje en el que revelaron detalles de su colaboración.

¿Alguien quiere pensar en este combo cantando Hips Don’t Lie?

Los dos artistas colombianos se unieron junto al británico para hacer una nueva versión de la icónica canción de Shakira "Hips Don't Lie".

Juntos para celebrar 20 años de Hips Don’t Lie. Un himno que marcó época y es el principio del recorrido que inicia Shakira de toda su historia de la mano de Spotify Anniversaries.


Como era de esperarse este anuncio ha sorprendido a muchos de sus seguidores, tanto así que muchos aseguraron haber quedado en shock con la noticia de este junte musical.

Asimismo, con esta noticia se puso fin a los rumores de una posible relación entre Beéle y Shakira tras su video bailando juntos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show Karol G

Así recordó Karol G su paso por Victoria’s Secret: "Perdida en el camino"

Karol G compartió fotos inéditas de su paso por Victoria’s Secret y un mensaje que refleja su crecimiento y fortaleza personal.

J Balvin reacciona a las críticas por tener esposa más alta J Balvin

J Balvin rompió el silencio y respondió contundente a las críticas que recibe por Valentina Ferrer

J Balvin decidió compartir un video con un contundente mensaje en respuesta a las críticas que recibe por Valentina Ferrer.

Martín Elías Jr. mostró la nueva camioneta que se compró Martín Elías

Martín Elías Jr. mostró la lujosa camioneta que se compró: esta es la millonada que cuesta

El cantante Martín Elías Jr. compartió el emotivo momento en que recibió su nueva adquisición en el concesionario en compañía de su mamá.

Lo más superlike

Diomedes Díaz y Betsy Liliana hablaron Diomedes Díaz

Se reveló la última llamada que tuvo Diomedes Díaz con de Betsy Liliana antes de su fallecimiento

La abogada de Betsy Liliana reveló detalles de la relación de Diomedes Díaz con ella y la aparente última llamada que tuvieron antes de su muerte.

Quién es Wendy Herrera, abogada de Betsy Liliana Dayana Jaimes

Ella es Wendy Herrera, la abogada de Betsy Liliana, envuelta en polémica con Dayana Jaimes

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes La abuela La casa de los famosos Colombia

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hizo inesperada confesión tras recibir importante premio: "me da miedo"

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?