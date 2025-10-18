Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

En las últimas horas se conoció la razón de por qué Shakira y Beéle se habían mostrado juntos semanas atrás, un video que generó especulaciones y controversia.

¿Cuál había sido el video de Shakira y Beéle que generó polémica semanas atrás?

Beéle compartió un inesperado video y para muchos internautas "random" en el que se mostró bailando la canción "Currucuchu" de la artista Niña Emilia, una canción famosa en Barranquilla.

En el audiovisual se ven a los cantantes bailando de manera cercana y efusiva esta canción de cumbia en donde ambos sacan sus mejores movimientos y por supuesto, Shakira su icónico movimiento de caderas.

En el video los artistas se dan abrazos y la buena química es evidente por las risas que constantemente tenían.

Un video que generó controversia entre sus seguidores por la polémica que vivía el cantante de 'No tiene sentido' por aquel entonces con su expareja Isabella Ladera. Además, para algunos significó una posible relación o atracción entre los artistas colombianos.

Shakira y Beéle sorprendieron con video juntos. (AFP: Matt Winkelmeyer y Romain Maurice)

¿Cuál es la verdadera razón del encuentro entre Shakira y Beéle?

En la jornada del 18 de octubre se reveló que la razón por la que Shakira y Beéle estaban juntos era por una colaboración musical que estaban trabajando junto a nada más y nada menos que le cantante británico Ed Sheeran.

El anuncio lo hizo la cuenta de Páramo Presenta, quien compartió una foto de los tres artistas junto a un emotivo mensaje en el que revelaron detalles de su colaboración.

¿Alguien quiere pensar en este combo cantando Hips Don’t Lie?

Los dos artistas colombianos se unieron junto al británico para hacer una nueva versión de la icónica canción de Shakira "Hips Don't Lie".

Juntos para celebrar 20 años de Hips Don’t Lie. Un himno que marcó época y es el principio del recorrido que inicia Shakira de toda su historia de la mano de Spotify Anniversaries.



Como era de esperarse este anuncio ha sorprendido a muchos de sus seguidores, tanto así que muchos aseguraron haber quedado en shock con la noticia de este junte musical.

Asimismo, con esta noticia se puso fin a los rumores de una posible relación entre Beéle y Shakira tras su video bailando juntos.