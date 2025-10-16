¿Quién se llevó el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef?

El camino hacia la recta final de MasterChef Celebrity se pone cada vez más exigente, y los participantes lo saben, pues la cocina se llenó de tensión, pues el reto giró en torno a un ingrediente clásico y amado por muchos, la pasta italiana.

Sin embargo, no todos lograron convencer a los jurados, entre ellos, Ricardo Vesga que se terminó llevando el primer delantal negro del Top 10.

¿Qué falló en el plato de Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity?

Ricardo no tuvo su mejor día en la cocina, su receta, una mezcla de pescado con pasta tipo lasaña, generó confusión entre los jueces junto con una textura poco agradable al paladar, que hicieron que el resultado fuera considerado “muy deficiente”.

Ricardo asumió la situación con humor y reconoció que a estas alturas del programa el margen de error es mínimo y que debe concentrarse más si quiere avanzar, y su actitud fue destacada tanto por los jurados como por sus compañeros, quienes valoraron su capacidad para tomarse con calma un revés en un momento tan decisivo.

¿Quién fue el participante que logró destacarse en medio del reto en MasterChef Celebrity?

Mientras algunos enfrentaban dificultades, otros aprovecharon el reto para demostrar su crecimiento y Raúl Ocampo deslumbró a los chefs por su técnica, sabor y balance, su ejecución impecable le valió el reconocimiento de los jueces, quienes no dudaron en premiarlo con una ventaja secreta que podría ser determinante en las próximas pruebas.

Ricardo se mostró tranquilo y aseguró que el reto lo motiva a mejorar su concentración en los próximos retos. Foto Canal RCN

Raúl subió directamente al balcón con Carolina Sabino, quien ya contaba con un beneficio especial por haber ganado el reto anterior consolidándose como una de las figuras más estratégicas del Top 10.

¿Qué se viene para el Top 10 de MasterChef Celebrity?

La cocina más famosa del país entra en una fase crítica y con solo diez participantes en pie, cualquier error puede significar el adiós, por lo que Ricardo tendrá que darlo todo en el próximo reto de eliminación, mientras Raúl y Carolina observan desde el balcón con ventajas que podrían cambiar el rumbo de la competencia.