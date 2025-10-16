Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Quién se llevó el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef?

Ricardo Vesga no logró conquistar al jurado con su receta de pasta y recibió el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef Celebrity 2025.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ricardo Vesga se lleva el primer delantal negro del Top 10 tras un plato que no convenció al jurado.
Ricardo Vesga se lleva el primer delantal negro del Top 10 tras un plato que no convenció al jurado. Foto Canal RCN

El camino hacia la recta final de MasterChef Celebrity se pone cada vez más exigente, y los participantes lo saben, pues la cocina se llenó de tensión, pues el reto giró en torno a un ingrediente clásico y amado por muchos, la pasta italiana.

Sin embargo, no todos lograron convencer a los jurados, entre ellos, Ricardo Vesga que se terminó llevando el primer delantal negro del Top 10.

Artículos relacionados

¿Qué falló en el plato de Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity?

Ricardo no tuvo su mejor día en la cocina, su receta, una mezcla de pescado con pasta tipo lasaña, generó confusión entre los jueces junto con una textura poco agradable al paladar, que hicieron que el resultado fuera considerado “muy deficiente”.

Ricardo asumió la situación con humor y reconoció que a estas alturas del programa el margen de error es mínimo y que debe concentrarse más si quiere avanzar, y su actitud fue destacada tanto por los jurados como por sus compañeros, quienes valoraron su capacidad para tomarse con calma un revés en un momento tan decisivo.

Artículos relacionados

¿Quién fue el participante que logró destacarse en medio del reto en MasterChef Celebrity?

Mientras algunos enfrentaban dificultades, otros aprovecharon el reto para demostrar su crecimiento y Raúl Ocampo deslumbró a los chefs por su técnica, sabor y balance, su ejecución impecable le valió el reconocimiento de los jueces, quienes no dudaron en premiarlo con una ventaja secreta que podría ser determinante en las próximas pruebas.

Ricardo se mostró tranquilo y aseguró que el reto lo motiva a mejorar su concentración en los próximos
Ricardo se mostró tranquilo y aseguró que el reto lo motiva a mejorar su concentración en los próximos retos. Foto Canal RCN

Raúl subió directamente al balcón con Carolina Sabino, quien ya contaba con un beneficio especial por haber ganado el reto anterior consolidándose como una de las figuras más estratégicas del Top 10.

Artículos relacionados

¿Qué se viene para el Top 10 de MasterChef Celebrity?

La cocina más famosa del país entra en una fase crítica y con solo diez participantes en pie, cualquier error puede significar el adiós, por lo que Ricardo tendrá que darlo todo en el próximo reto de eliminación, mientras Raúl y Carolina observan desde el balcón con ventajas que podrían cambiar el rumbo de la competencia.

Raúl Ocampo
Raúl Ocampo sorprendió con su plato y ganó una ventaja secreta que podría cambiar el rumbo de la competencia. | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Pichingo se quedó atrapado en la alacena tras el cierre inesperado de Claudia Bahamón en pleno reto. MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo confundió las recetas y casi arruina el reto en MasterChef ¿Qué sucedió?

Un simple error de memoria llevó a Pichingo a elegir la receta equivocada en MasterChef Celebrity, dejando a todos entre risas y tensión.

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino revienta por las críticas sobre Ecuador y sus lágrimas en MasterChef Celebrity

¡No aguantó más! Carolina Sabino se cansó de que la tachen en MasterChef Celebrity, así que se defendió y causó sorpresa.

Así se vivió el primer reto del Top 10 en MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

¡Un sabor de otro nivel! Carolina Sabino se llevó la victoria en MasterChef, ¿cuál fue el premio?

El Top 10 de MasterChef Celebrity trajo frutas exóticas, tensión y una gran sorpresa, Carolina Sabino se llevó los aplausos del jurado.

Lo más superlike

Andrea Valdiri sobre Stream Fighters 4 Andrea Valdiri

Andrea Valdiri sorprendió a Westcol con su rutina para tener el peso ideal en Stream Fighters 4

Andrea Valdiri dejó sorprendido a Westcol al revelar su rutina extrema y su enfoque total antes del esperado Stream Fighters 4 en Bogotá.

Martín Elías Jr. mostró la nueva camioneta que se compró Martín Elías

Martín Elías Jr. mostró la lujosa camioneta que se compró: esta es la millonada que cuesta

Christian Nodal y Cazzu asisten a la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Michelob ULTRA Arena. Cazzu

Cazzu le responde a Nodal y dedica canción a las mamás que crían solas a sus hijos

Modelos de Victoria's Secret entre las mejores pagas Viral

Esta es la millonada que ganan las modelos de Victoria's Secret: ¿Cuánto ganó Valentina Castro?

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Karina García

Manelyk González se sincera sobre Karely Ruiz y Karina García antes del Stream Fighters