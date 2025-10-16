Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karely Ruiz confesó cuál es su mayor temor al enfrentar a Karina García en Stream Fighters 4

Karely Ruiz confesó su mayor temor antes de su enfrentamiento con Karina García en Stream Fighters 4 y habló sobre su intensa preparación.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El entrenamiento de Karely Ruiz para el combate con Karina García
Así entrena Karely Ruiz para su duelo con Karina García. (Foto: Canal RCN y Freepik)

A pocos días de su esperado combate en Stream Fighters 4, Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores con una confesión, pues admitió que su mayor temor no es perder, sino enfrentarse a los abucheos del público.

¿Cómo ha sido la preparación de Karely Ruiz para este reto?

Durante una conversación reciente, la modelo reveló que su entrenamiento ha sido uno de los procesos más exigentes de su vida, pues durante cuatro meses, siguió una rutina intensa que combinaba sesiones dobles de gimnasio y boxeo, cada una de aproximadamente dos horas.

Además del esfuerzo físico, Karely enfrentó una prueba aún más compleja, equilibrar su entrenamiento con la maternidad, ya que, con una bebé de ocho meses, aprendió a organizar su tiempo para cumplir con ambos roles sin descuidar su bienestar y agradeció el apoyo incondicional de su familia, quienes se convirtieron en su red de fortaleza durante los momentos más exigentes del proceso.

¿Qué espera Karely del enfrentamiento con Karina García?

Aunque muchos han querido alimentar una rivalidad entre ambas creadoras de contenido, Karely dejó claro que por el contrario, siente respeto por Karina y su reconocimiento al esfuerzo que ambas han hecho para llegar a este punto.

Karina García reveló pistas del artista que la acompañaría al ring
Karina García emocionó con sus pistas del artista que la acompañaría al ring. (Foto: Canal RCN)

Su estrategia, será mantener la calma durante el primer asalto para analizar los movimientos de su oponente, y buscar la victoria en el segundo, más que una competencia física, lo ve como una experiencia de autoconocimiento, donde la mente y la concentración son tan importantes como la fuerza.

¿Qué viene después de Stream Fighters 4 para Karely Ruiz?

Tras la p3lea, Karely planea enfocarse en nuevos proyectos profesionales, incluyendo la expansión de su marca personal y la posibilidad de incursionar en televisión.

Karina García adelanta sorpresas de su entrada en Stream Fighters 4
Karina García promete momentos icónicos en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

Uno de los aspectos que más valora es el impacto positivo que ha generado en otras mujeres, pues muchas le han escrito para contarle que gracias a ella comenzaron a entrenar o a cuidar más su cuerpo.

