Carla Giraldo reaccionó a la muerte del actor Gustavo Angarita con emotivo mensaje

La actriz Carla Giraldo se vistió de luto tras despedir a uno de sus grandes maestros en la actuación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Carla Giraldo y Gustavo Angarita
Carla Giraldo dedicó mensaje a Gustavo Angarita/Canal RCN

La actriz Carla Giraldo conmovió a miles de sus fanáticos en redes sociales luego de despedir al actor Gustavo Angarita con un emotivo mensaje.

¿Por qué Carla Giraldo está de luto?

En la noche de este jueves 16 de octubre, el reconocido actor Gustavo Angarita falleció luego de luchar contra un cáncer, el cual hizo metástasis y le provocó su lamentable deceso.

Falleció el actor Gustavo Angarita por un cancer

El actor se consolidó como una de las figuras más respetadas del entretenimiento nacional.

Su trayectoria incluyó papeles memorables en producciones como Un ángel llamado azul, En los tacones de Eva, Chepe Fortuna, Casa de reinas, La ley del corazón, entre muchas otras.

La noticia de su fallecimiento generó una ola de reacciones en redes sociales, donde colegas, admiradores y figuras del medio expresaron su tristeza, resaltando su inmenso talento y el legado que deja en el cine y la televisión de Colombia.

Entre las reacciones se presentó la de la actriz y presentadora Carla Giraldo, quien a través de su cuenta de Instagram lo despidió con un amoroso mensaje.

¿Cómo despidió Carla Giraldo al actor Gustavo Angarita?

La paisa compartió fotografías junto a él en un set de grabación conversando y sacándole risas.

Carla Giraldo despide a Gustavo Angarita

Dichas instantáneas la reposteó en sus historias en la red social y agregó un emotivo mensaje en el que demostró toda la admiración que sentía hacia él.

"Me enseñaste tanto. El privilegio de actuar y reír a tu lado. Te adoro Angarita. Me decías que era insoportablemente bella, que hacer escenas conmigo era horriblemente maravilloso", escribió.

Tras su revelación, logró que varios fanáticos reaccionaran y reiteraran el gran actor que fue y el sorprendente legado que dejó para la televisión, el teatro y el cine colombiano.

También enviaron mensajes de solidaridad y condolencias a su familia, acompañándolos en este momento de duelo.

En su momento la actriz Diana Ángel le comentó señalando el gran ser humano que era: "El es el señor mas divertido y maravilloso que he conocido en mi vida. Que suerte tienes de tenerlo cerca bella".

Por su parte, Carla Giraldo se prepara para lo que será la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia.

