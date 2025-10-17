La inesperada despedida de Karina García antes de su enfrentamiento con Karely Ruiz: "me dejaron plantada"

A pocos días de llevarse el tan esperado enfrentamiento de Karina Garcíacontra la influenciadora mexicana, Karely Ruiz, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 fue sorprendida con una emotiva despedida que sus amigos le prepararon antes de su viaje a Bogotá.

¿Cómo fue la emotiva despedida que le hicieron a Karina García antes de Stream Fighters?

En las últimas horas, la reconocida creadora de contenido antioqueña, compartió un entretenido video titulado como 'Vlog despedida de Kari' que tuvo como fin hacer un resumen de lo que fue este momento especial para ella y sus seres queridos.

Sin embargo, todo se trató de una sorpresa, ya que desde un principio Karina dejó claro que no sabía en qué consistía el vlog, pues la única orientación que recibió es que se pusiera "mamacita", y aunque pidió pistas, nadie le dio ninguna información al respecto.

Segundos más tarde, hizo un recuento de cómo fue el proceso de preparación de su maquillaje, el cual tardó 4 horas aproximadamente. Mientras esto sucedía, sus amigos también se preparaban para lo que sería el recibimiento.

Karina García y la broma que le hicieron en su despedida. Foto | Canal RCN.

¿Dejaron plantada a Karina García en su despedida? Esto sucedió

Justo cuando la paisa estaba perfecta y lista para llegar al lugar que tenían preparado par pasar la noche, sus amigos decidieron hacerle una broma antes de su llegada, pues planearon hacerle creer que la mayoría se había ido porque tenían otros compromisos que atender.

Karina García fue sorprendida con emotiva sorpresa. Foto | Canal RCN.

Más tarde, la influenciadora llegó al sitió y se llevó la sorpresa de tan solo habían unos pocos invitados, situación que la llevó a hacer la siguiente pregunta: "¿Me dejaron plantada?".

Dicho esto, Yaya Muñoz, Valentino Lázaro, José Rodríguez, su hija Isa Vargas, y otros allegados, la sorprendieron al salir de repente desde el lugar en el que se encontraban escondidos.

¿Qué sucedió en la despedida de Karina García antes de su p3lea en Stream Fighters?

Tras descubrir que todo se trató de una sorpresa par despedirla, la celebración empezó con música, baile, mariachis y palabras en las que los presentes le recordaron lo fuerte, valiente y disciplinada que es, virtudes que, desde su opinión, la llevarán a ser la ganador del encuentro que se llevará a cabo este sábado 18 de octubre.