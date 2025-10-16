Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de Baby Demoni compartió desgarrador mensaje tras su muerte: "me duele el alma"

Valentina Esquin, hermana de Baby Demoni, rompió el silencio y compartió sentidas palabras en las que recordó a la fallecida joven.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Cinta de luto junto a un marco y una rosa.
Hermana de Baby Demoni rompió el silencio tras su fallecimiento. Foto | Freepik.

L

a muerte de la influenciadora Baby Demoni, sigue causando conmoción entre familiares y amigos quienes han expresado a través de rede sociales su profundo dolor tras su dolorosa partida en circunstancias que aún no son tan claras.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Baby Demoni, la influencer que fue hallada sin vida en extrañas circunstancias?

Valentina Esquin, hermana Alejandra Esquin, nombre real de la fallecida joven, se pronunció en las últimas horas en su cuenta de Facebook en donde compartió un desgarrador mensaje tras confirmarse la trágica noticia.

Artículos relacionados

"Siempre solo un corazón mi Yaya, te amaré toda la put4 vida, fuiste mi mamá, mi hermana, mi mejor amiga, mi confidente, solo tu y yo sabemos todo lo que pasamos juntas", fueron las palabras que Esquin escribió en la red social mencionada.

Artículos relacionados

Allí, Valentina también manifestó que desearía que la pérdida de su hermana fuera un sueño del que pudiera sencillamente despertarse y que todo se tratara de una mentira, "qué dolor tengo en mi alma", señaló.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón?

Lo que se sabe hasta el momento del repentino fallecimiento de la creadora de contenido, es que fue hallada sin v1da en su apartamento, lugar en el que se encontraba con su pareja Samor One. Según la versión del también creador digital, ambos habían tenido una discusión y poco después de salir y regresar a la vivienda, la encontró inconsciente.

Sin embargo, el testimonio ha sido puesto en duda por parte de algunos allegados a Baby Demoni, entre ellos Yina Calderón,quien a través de su cuenta de Instagram se mostró afectada por el fallecimiento de su amiga y exigió a las autoridades investigar el caso para esclarecer los hechos.

Cabe señalar que por ahora, la causa de muerte sigue bajo investigación, y los familiares, amigos y seguidores de Baby Demoni han solicitado continuar trabajando en poder hallar las verdaderas causas que llevaron a que la joven partiera de este plano terrenal.

La joven, madre de una niña de aproximadamente seis años, era conocida por su presencia activa en plataformas como TikTok e Instagram, donde acumulaba miles de seguidores y compartía contenido sobre su vida personal, moda y estilo urbano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessi Uribe reveló cuándo nacerá su hija con Paola Jara Paola Jara

Ya hay fecha para el nacimiento de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló los días que faltan para que nazca su hija con Paola Jara y contó otros detalles sobre la dulce espera.

¿Qué contó la hermana de Yina Calderón sobre la misteriosa muerte de Baby Demoni? Yina Calderón

Nuevas revelaciones sobre la muerte de Baby Demoni: habló la hermana de Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón rompe el silencio y revela detalles sobre la muerte de Baby Demoni, la influencer hallada sin vida en su casa.

Hassam reveló foto desde el hospital Hassam

Hassam se pronunció tras ser hospitalizado de emergencia y publicó reveladora foto

El locutor de ¿Qué hay pa' dañar?, Hassam, rompió el silencio en las últimas horas sobre su estado de salud con foto desde el hospital.

Lo más superlike

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Karina García

Manelyk González se sincera sobre Karely Ruiz y Karina García antes del Stream Fighters

Manelyk González viajará a Bogotá para apoyar a su amiga Karina García en el Stream Fighters.

Nodal le responde a Cazzu tras sus declaraciones en México. Christian Nodal

Nodal desmiente las declaraciones de Cazzu sobre la manutención y convivencia con su hija Inti

Morat para los Latin Grammy Viral

Morat entre los artistas confirmados que se presentarán en los Latin Grammy

Falleció Baby Demoni y video se hace viral tras revelar qué canción pondría en su funeral. Talento nacional

Fallece reconocida influencer y se viraliza video donde revelaba la canción para su funeral

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino revienta por las críticas sobre Ecuador y sus lágrimas en MasterChef Celebrity