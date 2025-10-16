Hermana de Baby Demoni compartió desgarrador mensaje tras su muerte: "me duele el alma"

L

a muerte de la influenciadora Baby Demoni, sigue causando conmoción entre familiares y amigos quienes han expresado a través de rede sociales su profundo dolor tras su dolorosa partida en circunstancias que aún no son tan claras.

¿Qué pasó con Baby Demoni, la influencer que fue hallada sin vida en extrañas circunstancias?

Valentina Esquin, hermana Alejandra Esquin, nombre real de la fallecida joven, se pronunció en las últimas horas en su cuenta de Facebook en donde compartió un desgarrador mensaje tras confirmarse la trágica noticia.

"Siempre solo un corazón mi Yaya, te amaré toda la put4 vida, fuiste mi mamá, mi hermana, mi mejor amiga, mi confidente, solo tu y yo sabemos todo lo que pasamos juntas", fueron las palabras que Esquin escribió en la red social mencionada.

Allí, Valentina también manifestó que desearía que la pérdida de su hermana fuera un sueño del que pudiera sencillamente despertarse y que todo se tratara de una mentira, "qué dolor tengo en mi alma", señaló.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón?

Lo que se sabe hasta el momento del repentino fallecimiento de la creadora de contenido, es que fue hallada sin v1da en su apartamento, lugar en el que se encontraba con su pareja Samor One. Según la versión del también creador digital, ambos habían tenido una discusión y poco después de salir y regresar a la vivienda, la encontró inconsciente.

Sin embargo, el testimonio ha sido puesto en duda por parte de algunos allegados a Baby Demoni, entre ellos Yina Calderón,quien a través de su cuenta de Instagram se mostró afectada por el fallecimiento de su amiga y exigió a las autoridades investigar el caso para esclarecer los hechos.

Cabe señalar que por ahora, la causa de muerte sigue bajo investigación, y los familiares, amigos y seguidores de Baby Demoni han solicitado continuar trabajando en poder hallar las verdaderas causas que llevaron a que la joven partiera de este plano terrenal.

La joven, madre de una niña de aproximadamente seis años, era conocida por su presencia activa en plataformas como TikTok e Instagram, donde acumulaba miles de seguidores y compartía contenido sobre su vida personal, moda y estilo urbano.