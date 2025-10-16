Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Hassam fue hospitalizado! Esto se sabe sobre el estado de salud del conductor de ¿Qué hay pa' dañar?

Hassam preocupó a sus seguidores luego de confirmar que se encuentra hospitalizado tras presentar problemas de salud.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Hassam preocupa a sus seguidores tras ser hospitalizado
Hassam reveló detalles sobre su estado de salud / (Foto del Canal RCN)

El comediante Hassam, presentador del programa ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, del Canal RCN, generó preocupación entre sus seguidores tras haberse ausentado inesperadamente en las emisiones de la segunda semana del mes de Octubre de 2025.

Artículos relacionados

¿Por qué Hassam se ausentó de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’?

La ausencia de Hassam en el programa que conduce junto a Johana Velandia y Valentina Taguado llamó la atención de los televidentes, quienes no han dejado de preguntar en las plataformas digitales por el humorista.

Durante la mañana del 14 de octubre, el comediante no apareció en pantalla y su lugar fue ocupado por la creadora de contenido, Karen Sevillano.

Horas más tarde, el humorista compartió un mensaje en redes sociales explicando que la causa de su ausencia fue porque se encontraba indispuesto:

“Hola, gracias por sus mensajitos, espero volver pronto, algún virus me tiene entrepiernado. Prometo tomar aguadepanelita”, escribió.

¿Por qué Hassam se ausentó de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’?
Hassam sorprendió al ausentarse de ‘¿Qué hay pa’ dañar?'

Tras su mensaje, varios internautas expresaron su preocupación a través de redes sociales. Con mensajes de apoyo y empatía, desearon su pronta recuperación en los comentarios de la red social.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Hassam?

El 16 de octubre, el equipo de trabajo del artista, junto con la familia, emitieron un comunicado de prensa informando que el comediante se encuentra hospitalizado y bajo observación médica.

“El estado de salud del artista es estable”, señala el documento, en el que además agradecen las muestras de apoyo y solidaridad recibidas.

La empresa informó que Hassam está siendo monitoreado por un equipo profesional que ha indicado una evolución positiva.

Asimismo, pidieron respeto por la privacidad del humorista y su familia mientras continúa su recuperación. Los seguidores esperan una nueva actualización sobre su estado y evolución.

Artículos relacionados

¿Qué enfermedad padeció Hassam?

Hassam fue diagnosticado en 2019 con mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta el sistema inmunológico y los huesos. En su momento enfrentó un tratamiento complejo que incluyó múltiples sesiones de quimioterapia y un trasplante de médula ósea.

¿Qué enfermedad padece Hassam?
Mieloma múltiple: la enfermedad que padece Hassam / (Foto de Freepik)

Esta enfermedad suele avanzar sin síntomas en sus primeras etapas. Cuando aparecen, los más comunes incluyen dolor óseo, fatiga, anemia, infecciones frecuentes y problemas renales. En algunos casos también se presentan niveles altos de calcio en la sangre, pérdida de peso y hormigueo en las extremidades.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessi Uribe reveló cuándo nacerá su hija con Paola Jara Paola Jara

Ya hay fecha para el nacimiento de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló los días que faltan para que nazca su hija con Paola Jara y contó otros detalles sobre la dulce espera.

¿Qué contó la hermana de Yina Calderón sobre la misteriosa muerte de Baby Demoni? Yina Calderón

Nuevas revelaciones sobre la muerte de Baby Demoni: habló la hermana de Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón rompe el silencio y revela detalles sobre la muerte de Baby Demoni, la influencer hallada sin vida en su casa.

Hassam reveló foto desde el hospital Hassam

Hassam se pronunció tras ser hospitalizado de emergencia y publicó reveladora foto

El locutor de ¿Qué hay pa' dañar?, Hassam, rompió el silencio en las últimas horas sobre su estado de salud con foto desde el hospital.

Lo más superlike

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Karina García

Manelyk González se sincera sobre Karely Ruiz y Karina García antes del Stream Fighters

Manelyk González viajará a Bogotá para apoyar a su amiga Karina García en el Stream Fighters.

Nodal le responde a Cazzu tras sus declaraciones en México. Christian Nodal

Nodal desmiente las declaraciones de Cazzu sobre la manutención y convivencia con su hija Inti

Morat para los Latin Grammy Viral

Morat entre los artistas confirmados que se presentarán en los Latin Grammy

Falleció Baby Demoni y video se hace viral tras revelar qué canción pondría en su funeral. Talento nacional

Fallece reconocida influencer y se viraliza video donde revelaba la canción para su funeral

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino revienta por las críticas sobre Ecuador y sus lágrimas en MasterChef Celebrity