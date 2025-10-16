¡Hassam fue hospitalizado! Esto se sabe sobre el estado de salud del conductor de ¿Qué hay pa' dañar?

El comediante Hassam, presentador del programa ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, del Canal RCN, generó preocupación entre sus seguidores tras haberse ausentado inesperadamente en las emisiones de la segunda semana del mes de Octubre de 2025.

¿Por qué Hassam se ausentó de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’?

La ausencia de Hassam en el programa que conduce junto a Johana Velandia y Valentina Taguado llamó la atención de los televidentes, quienes no han dejado de preguntar en las plataformas digitales por el humorista.

Durante la mañana del 14 de octubre, el comediante no apareció en pantalla y su lugar fue ocupado por la creadora de contenido, Karen Sevillano.

Horas más tarde, el humorista compartió un mensaje en redes sociales explicando que la causa de su ausencia fue porque se encontraba indispuesto:

“Hola, gracias por sus mensajitos, espero volver pronto, algún virus me tiene entrepiernado. Prometo tomar aguadepanelita”, escribió.

Tras su mensaje, varios internautas expresaron su preocupación a través de redes sociales. Con mensajes de apoyo y empatía, desearon su pronta recuperación en los comentarios de la red social.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Hassam?

El 16 de octubre, el equipo de trabajo del artista, junto con la familia, emitieron un comunicado de prensa informando que el comediante se encuentra hospitalizado y bajo observación médica.

“El estado de salud del artista es estable”, señala el documento, en el que además agradecen las muestras de apoyo y solidaridad recibidas.

La empresa informó que Hassam está siendo monitoreado por un equipo profesional que ha indicado una evolución positiva.

Asimismo, pidieron respeto por la privacidad del humorista y su familia mientras continúa su recuperación. Los seguidores esperan una nueva actualización sobre su estado y evolución.

¿Qué enfermedad padeció Hassam?

Hassam fue diagnosticado en 2019 con mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta el sistema inmunológico y los huesos. En su momento enfrentó un tratamiento complejo que incluyó múltiples sesiones de quimioterapia y un trasplante de médula ósea.

Mieloma múltiple: la enfermedad que padece Hassam / (Foto de Freepik)

Esta enfermedad suele avanzar sin síntomas en sus primeras etapas. Cuando aparecen, los más comunes incluyen dolor óseo, fatiga, anemia, infecciones frecuentes y problemas renales. En algunos casos también se presentan niveles altos de calcio en la sangre, pérdida de peso y hormigueo en las extremidades.