Cintia Cossio es "demasiado extraña": la inesperada declaración de su hermana Gisela Castaño

Una conversación entre hermanas se volvió tema viral en redes sociales. Gisela Castaño publicó una historia en Instagram donde se refirió a la foto de perfil de WhatsApp de su hermana, Cintia Cossio, y la respuesta de la influencer no tardó en llamar la atención de miles de seguidores.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock: "Eso tiene cárcel"

¿Qué dijo Gisela Castaño sobre la foto de Cintia Cossio?

Gisela Castaño compartió una historia en la que un seguidor le preguntó por la foto de perfil de WhatsApp de Cintia Cossio, pues aparecía la imagen de una cabra. Su respuesta fue directa y con un toque de humor:

“¡Y eso que esa es normal! Cintia es demasiado extraña. Yo creo que Cintia es la persona más extraña que tengo en mi WhatsApp. Ella cada semana cambia de foto y cada foto es peor que la anterior”, destacó.

La foto de perfil de Cintia Cossio, llama la atención de los fans / (Foto del Canal RCN)

Ante el comentario de su hermana, Cintia Cossio no tardó en reaccionar y, fiel a su estilo, respondió con humor al defenderse diciendo que “en WhatsApp sí puede mostrar su personalidad Premium”, una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Cómo es la relación entre Cintia Cossio y Gisela Castaño?

Cintia y Gisela son hermanas del reconocido creador de contenido Yeferson Cossio. Su vínculo familiar se ha fortalecido a través del humor, las bromas y el trabajo conjunto en redes sociales.

Los fans destacan que entre esta hermandad, existe una relación cercana y divertida. En redes sociales, muchos aseguran que su forma de interactuar refleja la confianza y el cariño que se tienen como hermanas, y que esa complicidad ha sido clave para ganarse el apoyo del público.

Artículos relacionados Yina Calderón El abuelo de Yina Calderón habló del enfrentamiento con Andrea Valdiri: “No está entrenada”

¿Cuáles son los proyectos de Cintia Cossio y Gisela Castaño?

Cintia Cossio continúa expandiendo su presencia digital con contenido variado que incluye retos, bromas y experiencias personales. Además, ha participado en proyectos sociales y mantiene una sólida comunidad de seguidores en distintas plataformas.

Cintia Cossio y Gisela Castaño continúan construyendo sus marcas personales / (Foto de Freepik)

Por su parte, Gisela Castaño ha ganado visibilidad en los últimos años. Aunque durante mucho tiempo mantuvo un perfil más discreto, sus apariciones en videos de Yeferson y Cintia le han permitido conectar con una audiencia propia. Actualmente, combina su faceta como creadora de contenido y colaboraciones en redes sociales.

Los seguidores destacan que ambas continúan construyendo sus marcas personales, manteniendo el sello de humor y espontaneidad que caracteriza a la familia Cossio.