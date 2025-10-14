El abuelo de Yina Calderón habló del enfrentamiento con Andrea Valdiri: “No está entrenada”

Previamente a uno de los duelos más comentados del mundo digital, las declaraciones del abuelo de Yina Calderón se llevaron la atención en redes. El familiar de la creadora de contenido expresó sus dudas sobre el resultado del combate que su nieta protagonizará frente a Andrea Valdiri.

¿Qué dijo el abuelo de Yina Calderón sobre el enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

La creadora de contenido,Yina Calderón, continúa llevándose la atención en redes sociales, esta vez por cuenta de su propio abuelo. A pocos días del enfrentamiento con Andrea Valdiri en el evento ‘Stream Fighters 4’, el hombre aseguró no estar del todo convencido del desempeño que pueda tener su nieta en el evento.

El comentario se conoció a través de una historia publicada por Juliana Calderón, una de las hermanas de la “Sayayina”, donde se escucha al abuelo realizar su confesión, luego de que su nieta le preguntara acerca de quién creía que ganaría en la batalla:

“Hija, me la puso duro. Por la sencilla razón de que Yinita no está entrenada”, afirmó entre risas.

La escena rápidamente se viralizó en redes, donde los internautas reaccionaron con sorpresa y humor ante la sinceridad del familiar.

¿Cómo respondió Yina Calderón a las palabras de su abuelo y de Andrea Valdiri?

En recientes declaraciones, Calderón reconoció que no es boxeadora profesional, pero enfatizó que confía en su fortaleza y actitud.

Incluso respondió a la propuesta de Andrea Valdiri de enfrentarse sin casco ni protecciones, señalando que prefiere cuidarse porque tiene compromisos laborales posteriores.

“Reconozco que ella es una gran rival, pero yo soy calle y tengo esto en la sangre”, expresó la creadora de contenido durante una transmisión en vivo.

Yina Calderón responde a las críticas que ha recibido / (Foto del Canal RCN)

Mientras tanto, los fans aseguran que el combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri será uno de los momentos más comentados del evento, no solo por la rivalidad entre ambas, sino por las expectativas que han surgido en torno a este enfrentamiento.

¿Qué se sabe del evento donde competirán Yina Calderón y Andrea Valdiri?

El duelo se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en el Coliseo Med Plus de Bogotá, durante la cuarta edición de 'Stream Fighters', el evento organizado por WestCol que reúne a reconocidas figuras digitales en combates de boxeo.

Además de Yina Calderón y Andrea Valdiri, el cartel incluye a creadores como: TheNino, ByKing, Milica, May Osorio, Shelao, Belosmaki, Karina García, Karely Ruiz, JH de la Cruz y Cistorata, entre otros.

Yina Calderón y Andrea Valdiri estarán junto a otras celebridades / (Foto del Canal RCN).

Internautas aseguran que el encuentro promete gran audiencia tanto presencial como en transmisiones digitales, debido a la popularidad de sus participantes y al interés que ha despertado el enfrentamiento entre dos de las figuras más mediáticas del entretenimiento colombiano.