Video muestra el momento exacto de la captura de Almighty en Medellín: esto fue lo que pasó

Luego de que se viralizara un video que muestra la intervención de la Policía en un exclusivo sector de Medellín, el artista puertorriqueño Almighty volvió a llamar la atención en redes sociales.

¿Qué sucedió con Almighty en Medellín?

El 8 de octubre, en la zona de El Poblado, las autoridades atendieron reportes sobre comportamientos inusuales en la vía pública. Al llegar al lugar, los uniformados identificaron al artista puertorriqueño y realizaron la verificación de sus antecedentes.

Durante el procedimiento, Almighty presentó signos de alteración emocional, por lo que se solicitó la presencia de personal médico. El cantante fue trasladado a un centro asistencial, donde se le practicaron valoraciones médicas y psicológicas de acuerdo con los protocolos establecidos.

Fuentes oficiales confirmaron que no se presentaron cargos en su contra y que la intervención se realizó con el propósito de garantizar su seguridad y la de quienes se encontraban cerca. Una vez concluido el procedimiento, el artista recuperó su libertad.

¿Qué muestran los videos de la captura de Almighty en Medellín?

El video de la detención rápidamente se hizo viral en redes sociales. En las imágenes se observa a dos uniformados de la Policía retirando al cantante de un establecimiento comercial, visiblemente alterado y sin camisa.

Aunque Almighty aseguró en Instagram que todo se trataba de un “montaje”, los espectadores difundieron varias evidencias que contradicen su versión. En su publicación, el artista escribió:

“Ten cuidado con los medios de comunicación, porque vas a terminar odiando al oprimido y amando al opresor”.

Personas que se encontraban en el lugar aseguraron que, aunque el protocolo no pasó desapercibido, los uniformados actuaron para controlar la situación sin que se presentaran incidentes mayores.

¿Cuál es el historial de Almighty con la justicia?

Esta no es la primera vez que Almighty enfrenta una situación similar. En 2018 fue detenido en Puerto Rico por alteración al orden público. Años más tarde, volvió a ser noticia por incidentes de tránsito y reportes de conducta inadecuada en espacios públicos.

Los seguidores del artista señalan que estas dificultades han coincidido con momentos en los que Almighty ha hablado abiertamente sobre sus luchas personales y de salud mental. Aun así, ha mantenido su carrera activa con nuevos lanzamientos y apariciones en redes sociales.

El más reciente episodio en Medellín ha reavivado la conversación sobre los retos que enfrenta el artista, mientras los seguidores expresan su preocupación por la vida del artista.