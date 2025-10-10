Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón lanza polémica frase y revive controversia relacionada con B-king: “Les mando a Marcela Reyes”

La frase de Yina Calderón sobre Marcela Reyes generó reacciones en redes sociales y reabre el debate por el caso B-king.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yina Calderón causa revuelo en redes al mencionar a Marcela Reyes.
Yina Calderón menciona a Marcela Reyes y reabre polémica sobre el caso B-King. (Foto Canal RCN)

La influencer Yina Calderón volvió a dar de que hablar en redes sociales tras lanzar una frase que muchos internautas interpretaron como una provocación cargada de sarcasmo.

Yina Calderón menciona a Marcela Reyes y causa revuelo en redes.
Yina Calderón lanza frase sobre Marcela Reyes que causa polémica. (Foto Canal RCN)

Durante una de sus habituales historias en Instagram, la empresaria de fajas y exparticipante de La casa de los famosos Colombia mencionó a Marcela Reyes en un contexto que rápidamente se relacionó con el caso de la desaparición y posterior fallecimiento del cantante B-king.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Marcela Reyes en el video?

En el video se ve a Yina Calderón interactuando con sus seguidores con una copa de vino en la mano hablando sobre las críticas que suele recibir en redes sociales. En medio del clip, Yina lanzó una frase que rápidamente se viralizó.

“No se me vengan en gavilla o les mando a Marcela Reyes”, dijo Yina Calderón en su publicación.

¿Por qué relacionan a Marcela Reyes con el caso B-King?

La frase se da días después del funeral de Bayron Sánchez conocido como B-king, quien fue encontrado sin vida en México el pasado 17 de septiembre. El cuerpo del artista fue repatriado y despedido el 2 de octubre en el cementerio Campos de Paz, en Medellín.

Familiares, amigos y seguidores se reunieron vestidos de blanco, soltaron globos y palomas, y pidieron justicia por el crimen que aún no ha sido esclarecido.

Marcela Reyes ha sido mencionada en redes por su vínculo sentimental con el cantante, y aunque ha negado cualquier relación con el hecho, algunos internautas han cuestionado su cercanía con las personas involucradas en el evento.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Marcela Reyes con los comentarios de Yina Calderón?

El comentario generó una ola de reacciones, especialmente por el contexto que rodea y relaciona a Marcela Reyes en el caso B-King.

A pesar de que la exparticipante de La casa de los famosos ha mostrado públicamente su apoyo Marcela Reyes, ha recibido críticas por parte de los seguidores de la DJ, quienes consideran que sus comentarios no ayudan en una situación tan delicada.

“¿Oye que es lo q pasa, no hay nadie q la ponga en su lugar ve? Esta mujer se está pasando”, expresó un internauta.

Además, Yina contó que tuvo una videollamada con la DJ Marcela Reyes, y que la notó visiblemente afectada. Según Calderón, Reyes está atravesando un momento difícil y ha sido blanco de señalamientos injustos en medio de la polémica por el caso B-King.

Por otra parte, recientemente salieron a la luz fotografías que muestran a Marcela Reyes junto a Regio Clown (que fue hallado sin vida junto a B-King) en 2016, lo que ha alimentado las especulaciones en redes.

Sin embargo, Marcela Reyes ha insistido en que no tiene relación con el crimen y que está siendo víctima de infamia y calumnia.

Marcela Reyes es mencionada por Yina Calderón avivando los rumores en el caso B-King.
Marcela Reyes es relacionada con B-King por su relación sentimental. (Foto Canal RCN)
