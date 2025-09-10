Ana del Castillo vivió un incómodo momento antes de un show: su reacción sorprendió a todos

Ana del Castillo, reconocida cantante de vallenato, volvió a ser tendencia en redes sociales tras un incidente ocurrido antes de una de sus presentaciones. La artista, conocida por su energía y carisma en el escenario, no dudó en reaccionar ante lo sucedido.

¿Qué le sucedió a Ana del Castillo en su presentación?

El hecho ocurrió justo antes de que la artista iniciara su presentación y fue registrado por varios asistentes que compartieron el momento en redes sociales. En los videos se observa cómo Ana del Castillo se detiene a saludar al público cuando, de repente, alguien derrama cerveza sobre ella.

Visiblemente molesta, la cantante cubrió su rostro para evitar que el líquido continuara cayendo sobre ella y reaccionó de inmediato ante lo sucedido.

Tomó el micrófono y expresó su descontento, dirigiendo unas palabras al responsable y al resto de los presentes.

¿Cuál fue la reacción de Ana del Castillo?

La artista no dudó en reprender públicamente al hombre involucrado. En las grabaciones se observa que el sujeto no mostró arrepentimiento; por el contrario, adoptó una actitud burlona frente a las palabras de la intérprete, lo que incrementó la incomodidad entre los asistentes al evento.

Tras calmarse, Ana del Castillo subió a la tarima e inicio a su presentación.

En redes sociales, la mayoría de sus seguidores coincidieron en apoyarla, resaltando su profesionalismo y su capacidad para enfrentar situaciones difíciles sin perder el control.

Así reaccionó Ana del Castillo ante la situación que vivió / (Foto de Colprensa)

Este episodio se suma a otros momentos que han marcado la carrera de la cantante vallenata. Los internautas destacan que la artista no es ajena a las controversias y, con frecuencia, protagoniza momentos que rápidamente se vuelven virales.

Una de las situaciones más recordadas fue cuando, en Córdoba, detuvo un concierto para pedirle al público que la ayudara a recuperar su celular robado, prometiendo perdonar al responsable si lo devolvía.

¿Qué viene para la carrera de Ana del Castillo?

A pesar de los episodios polémicos que han marcado su carrera, Ana del Castillo sigue consolidándose como una de las principales exponentes del vallenato femenino.

Con el apoyo de su nuevo mánager, Roland Valbuena Jr., busca fortalecer su proyección nacional e internacional y continuar el legado de artistas como Patricia Teherán.

Ana del Castillo: referente del género vallenato / (Foto de AFP)

De acuerdo con los comentarios en redes sociales, el compromiso de Ana del Castillo con el vallenato es innegable.

La cantante continúa liderando listados musicales, llenando escenarios y consolidándose como una de las voces femeninas más influyentes del género.