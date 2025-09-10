Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz
Se viralizó la foto que habría destapado la polémica entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, exesposo de Lily Díaz.
Los nombres de Dayana Jaimes y Betsy Liliana Díaz han acaparado las tendencias en las últimas horas por todo un rifirrafe que protagonizaron en redes sociales en donde salieron audios a la luz sobre una supuesta infidelidad.
¿Cómo se originó el rifirrafe entre Dayana Jaimes y Lily Díaz?
Lily Díaz decidió romper su silencio a través de redes sociales sobre la aparente infidelidad de su exesposo Evelio Escorcia y su excuñada, Dayana Jaimes.
La hija de Diomedes Díaz junto a sus declaraciones publicó unos audios que le envió Dayana Jaimes en donde arremetía contra ella y donde rechazaba haber dañado su hogar.
Tanta fue la polémica que la viuda de Martín Elías decidió tomar acciones legales contra Lily Díaz por haber publicado esos audios y a su vez haber expuesto su número de teléfono.
Dayana aseguró que tras esto había empezado a recibir amenazas y fuertes mensajes en su contra y la de su familia.
¿Cuál fue la fotografía que dejó ver un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia?
Ahora que Dayana y Lily Díaz viven toda una polémica y rifirrafe por estos audios filtrados por la hija de Diomedes Díaz ha salido a la luz una polémica foto que comprobaría que Dayana y Evelio tuvieron algo más que una amistad.
Al parecer, esta fotografía salió a la luz en el mes de abril cuando el fallecido cantante Martín Elías cumplía aniversario de fallecido.
Aparentemente, esta imagen la habría divulgado una mujer cercana a Lily Díaz y Evelio Escorcia, quien lo habría hecho para exponer la relación entre ambos cuando, la hija de Diomedes esperaba a sus mellizos.
¿Qué han dicho Dayana Jaimes y Evelio Escorcia sobre su supuesta relación sentimental?
Esta imagen del beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia ha avivado aún más la polémica que viven por su supuesta infidelidad.
Cabe resaltar que, hasta el momento ninguno de los dos se han pronunciado al respecto de esta fotografía que habría sido la prueba de su relación.
Evelio por su parte expresó su apoyo a Lily Díaz en medio de toda esta polémica que vive con Dayana Jaimes.
Aceptaré todo en la vida menos que se metan con la mamá de mis hijos y mis hijos.