¿Murió Alex Russo en 'Los hechiceros de Waverly Place'?, así terminaría su historia

Se filtró un video de la secuela de 'Los hechiceros de Weverly Place' que ha causado gran revuelo entre los fanáticos de la famosa serie.

¿Alex Russo muere en la secuela de 'Los hechiceros de Weverly Place'?

El video que se reveló y que ha circulado en redes sociales es de Alex Russo, personaje interpretado por la artista Selena Gomez, sacrificando su vida por su hija, siendo dicho momento su desenlace.

Según las imágenes Alex Russo dejaría de existir en 'Los hechiceros de Weverly Place' tras tratar de salvar a su hija Billie, quien sería en realidad la gran protagonista de la historia.

Cabe destacar que, la serie se estrenó este 8 de octubre, por lo que, las reacciones de sus admiradores no se han hecho esperar.

En la grabación se ve como Alex Russo se despide de su hija mientras su hermano Justin Russo se muestra asombrado.

Alex Russo le expresa a su hija cuánto la ama, la abraza y se sumerge con el posible villano a un agujero negro, del que no podría regresar.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video filtrado de la posible muerte de Alex Russo?

Miles de fanáticos han opinado sobre el tema lamentando la partida de este personaje tan icónico, mientras que otros han resaltado que dicha escena no significa que sea en realidad su muerte, por lo que, muchos han destacado diferentes teorías al respecto.

Por ahora, sus fanáticos están ansiosos por saber si en realidad Alex Russo muere y ya no aparecerá más en la exitosa producción juvenil.

“Para que lo sepan, Alex Russo es más dura de lo que creen, y aún queda mucho por venir. Están haciendo las preguntas correctas. Estén atentos, #WizardsBeyond nos tiene preparadas algunas sorpresas mágicas", escribió David en su cuenta de X.

Por su parte, Selena Gomez sigue acaparando la atención de sus admiradores, no solo por sus icónicos personajes, sino también por su vida personal tras haber contraído matrimonio recientemente con el productor Benny Blanco, en cuya boda se derrochó romanticismo y por la que la artista se dejó ver completamente feliz y enamorada, reiterando lo afortunada que se siente.