Dayana Jaimes, viuda del artista Martín Elías, y Lily Díaz, hermana de Martín Elías e hija de Diomedes Díaz, se encuentran en plena discordia mediática tras lanzarle fuertes señalamientos por presunta infidelidad.

¿Por qué Dayana Jaimes y Lily Díaz están en discordia?

Lily Díaz decidió hablar sobre la supuesta infidelidad de su exesposo Evelio Escorcia con su excuñada Dayana Jaimes.

A través de sus redes sociales compartió audios que le habría enviado Dayana Jaimes desmintiendo supuesto romance.

Afirmó que inicialmente quiso manejar el tema en privado por respeto a sus hijos, pero decidió hablar tras sentirse irrespetada tras mensajes que Dayana le habría enviado insultándola.

Lily aseguró que fue prudente, que nunca buscó a Dayana y que resolvió la situación directamente con su exesposo.

La viuda de Martín Elías reaccionó a dichas declaraciones y destacó que emprenderá acciones legales contra Lily Díaz y dejará todo en manos de las autoridades y los entes correspondientes, pues no la es única vez en la que se ve relacionada en polémicas públicas.

Comentó que los audios fueron editados para manipular el contexto y destacó que si Lily continúa atacándola, podría revelar información comprometedora. También fue enfática en que no se arrepiente de nada de lo que dijo en los audios.

¿Quién es Evelio Escorcia, el hombre del pleito entre Dayana Jaimes y Lily Díaz?

Evelio Escorcia es un empresario que estuvo casado con Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz. Con la mujer se convirtió en padre.

El hombre sumas cerca de 150 mil seguidores en Instagram, donde comparte algunos detalles de y su vida y cuya la tiene privada.

Sin embargo, Lily Díaz aún conserva una fotografía junto a él y su hijo Emmanuel en el primer año del pequeño.

El hombre se pronunció ante la polémica con una historia en su red social detallando que no iba a permitir que atacaran a la madre de sus hijos.

Por ahora, los fanáticos de Dayana Jaimes y Lily Díaz han tomado partido de su favorita defendiéndolas y llenándolas de mensajes de cariño y apoyo en medio de este escándalo.