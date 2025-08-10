Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla sorprendió al aparecer en público con camiseta con el rostro de Karina García

El cantante Altafulla dejó en shock a sus seguidores al presumir prenda con una foto de Karina García y él dándose un beso tras su ruptura.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Altafulla apareció con camiseta de Karina García
Altafulla sorprendió con prenda con foto de Karina García. (Fotos Canal RCN)

El cantante Andrés Altafulla y la influenciadora Karina García no han parado de ser tendencia en redes sociales en los últimos días luego de anunciar su ruptura.

¿Cuál fue la camiseta que Altafulla salió utilizando con el rostro de Karina García?

El cantante Andrés Altafulla ha generado controversia en las últimas horas luego de aparecer a través de sus redes sociales con una camiseta con una foto los rostros de Karina García y suyo.

El ganador de La casa de los famosos Colombia compartió varios videos en sus historias de Instagram en donde hablaba de un lanzamiento que tenía para los próximos días llamado "Paila".

Lo curioso es que el artista se dejó ver utilizando una camiseta que tenía un estampado de una romántica foto suya con Karina García en la que se daban un beso en Sabaneta, Antioquia.

Esta camiseta tenía el dibujo de Karina García y él junto a la frase: "Un coleto como yo", un acto que como era de esperarse se volvió tendencia y provocó opiniones divididas.

¿Por qué Altafulla salió luciendo una camiseta con foto de Karina García?

Esta camiseta que lució Altafulla fue hecha dos meses atrás cuando él lanzó su canción "Un coleto como yo", canción dedicada a Karina García por su relación que surgió en La casa de los famosos Colombia.

En esta canción lanzada a finales de julio el cantante barranquillero habla del amor que tenían con Karina García y cómo contra todo pronóstico y críticas habían sacado su relación adelante tras el reality del Canal RCN.

La gente se reía y aquí estamos tragados, por mi que hablen lo que quieran esos son puros babados, no me importa mientras estemos así de enamorados.

No obstante, hasta el momento el cantante Andrés Altafulla hasta el momento no se ha pronunciado sobre por qué lució una camiseta con el estampado de una foto suya con Karina García tras su ruptura.

Karina García quedó sorprendida luego de que Valentino, su hijo, le preguntará por Altafulla.
Altafulla apareció luciendo camiseta con rostro de Karina García. (Foto: Canal RCN)

¿Qué se sabe de la ruptura de Andrés Altafulla y Karina García?

Hasta el momento se sabe que la relación entre Andrés Altafulla y Karina García llegó a su final a mediados de septiembre.

Las razones que han dado ambos es por temas de tiempo, ya que por sus agendas laborales estaban teniendo cada vez menos espacio para compartir como pareja.

 

 

 

