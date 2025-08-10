Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Victoria Ruffo arremetió contra Eugenio Derbez: "nunca ha sabido ser papá""

La actriz Victoria Ruffo se pronunció en las últimas horas y dio detalles de cómo fue su rol como papá

Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton.
La razón por la que Victoria Ruffo arremetió contra Eugenio Derbez. Foto | Michael Tran.

En las últimas horas, el nombre de Eugenio Derbezha ocupado los principales titulares de los medios de comunicación luego de que Victoria Ruffo hiciera polémicas declaraciones en su contra.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez?

De acuerdo con la reconocida actriz mexicana en una entrevista que concedió a la prensa, el también actor nunca ha sabido ejercer de manera ejemplar su rol como papá.

Y es que, en medio de sus polémicas declaraciones, aunque admitió que ha ido mejorando la relación entre Derbez y su hijo, no dudó en afirmar que este cambio en la manera de relacionarse con José Eduardo se ha visto reflejado hasta ahora, tanto así que reiteró lo siguiente: “Papá nunca ha sabido serlo”.

Así mismo, Ruffo recordó cómo cuando su expareja se encontraba enfocado en sacar adelante su carrera como actor, ella por su parte fue la encargada de asumir casi la mayoría de la responsabilidad respecto a la educación y formación del menor. “Sí me dediqué yo más a mi hijo que él…”, reiteró.

¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Victoria Ruffo contra Eugenio Derbez?

Además de acusarlo de mal padre, la recordada actriz mexicana no perdió la oportunidad para lanzar un comentario relacionado con Aitana, hija menor del intérprete quien resultó como fruto de su matrimonio con Alessandra Rosaldo.

Eugenio Derbez asiste al estreno mundial de la película original de Hulu "The Valet".
Victoria Ruffo hizo polémicas declaraciones contra Eugenio Derbez. Foto | Alberto E. Rodriguez.

Allí, Ruffo aconsejó al actor para que no repitiera los mismos errores que cometió en el pasado, “Cuando uno es papá ya tienes otra responsabilidad, entonces tienes que cambiar muchas cosas”, comentó.

¿Cuál es la historia de amor entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

A propósito de la controversia por los señalamientos de Victoria, cabe señalar que la historia entre ambos actores inició a principios de los años 90, y fruto de ese vínculo hace décadas, nació Juan Eduardo Derbez, quien también decidió seguirle los pasos a sus padres y dedicarse a la actuación.

Eugenio Derbez asiste a la 14ª edición de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Victoria Ruffo arremetió contra Eugenio Derbez. Foto | Frazer Harrison.

Pese a ser una de las relaciones más famosas del entretenimiento mexicano, su relación no concluyó en buenos términos, pues la misma actriz ha expresado en varias oportunidades que su ruptura estuvo marcada por conflictos y traiciones.

