Florinda Meza reaccionó al viral sketch de Bad Bunny sobre ‘El Chavo del 8’: “Fue magistral”

Bad Bunny ha sido tendencia al interpretar un sketch viral de ‘El Chavo del 8’ y Florinda Meza compartió su opinión al respecto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así reaccionó Florinda Meza tras conocer el viral sketch de Bad Bunny sobre El Chavo del 8.
¿Cómo reaccionó Florinda Meza al homenaje de Bad Bunny sobre 'El Chavo del 8'? | AFP: Mauricio Dueñas y Harry How

En los últimos días, Bad Bunny se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su participación en el programa de entretenimiento estadounidense llamado: ‘Saturday Night Live’.

Además, Bad Bunny acaparó la atención mediática tras pronunciarse sobre las críticas recibidas de su próxima presentación en el Super Bowl. También, generó múltiples comentarios a través de las redes sociales tras el especial homenaje que le hizo a ‘El Chavo del 8’ con un llamativo sketch.

¿Cómo reaccionó Florinda Meza tras el sketch de Bad Bunny de ‘El Chavo del 8’?

Recordemos que Florinda Meza se ha convertido en una de las actrices mexicanas más destacas en el mundo del entretenimiento por su gran interpretación como ‘Doña Florinda’ en la icónica producción de ‘El Chavo del 8’, la cual dejó un importante legado en la televisión.

¿Qué dijo Florinda Meza tras video viral de Bad Bunny? | AFP:Carlos Tischler

Por su parte, miles de internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes redes sociales tras el viral sketch que realizó el cantante puertorriqueño Bad Bunny, al rendirle un especial homenaje a ‘El Chavo del 8’, una producción creada por Roberto Gómez Bolaños.

Con base en esto, Florinda Meza compartió su solicitada reacción en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 643 mil seguidores ante el sketch de Bad Bunny:

“Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota. Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín”, añadió Florinda Meza.

¿De qué se trata el sketch viral que compartió Bad Bunny sobre ‘El Chavo del 8’?

Cabe destacar que Bad Bunny sorprendió al compartir varios acontecimientos de su carrera musical en ‘Saturday Night Live’. Así también, ha sido viral tras el homenaje que le hizo a ‘El Chavo del 8’, interpretando al recordado personaje de Quico.

¿Qué homenaje le hizo Bad Bunny a 'El Chavo del 8'? | AFP: Valerie Macon

Entre tanto, Florinda Meza se conmocionó mucho con el sketch que realizó Bad Bunny, pues también recordó la especial conexión que tenía su personaje de ‘Doña Florinda’ con el profesor Jirafales:

“Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso. ¡Ay! Solo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo”, agregó Florinda Meza.

