¡Luto en el fútbol! Murió Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de Millonarios: esto se sabe

Miguel Ángel Russo era director de Boca Juniors, también dirigió a Millonarios y más. Falleció a sus 69 años.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Miguel Ángel Russo
¡Luto en el fútbol! Murió Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de Millonarios | Foto Federico Parra / AFP y Freepik.

El universo del fútbol lamenta la muerte del reconocido entrenador argentino Miguel Ángel Russo, falleció este miércoles 8 de octubre de 2025 a los 69 años de edad.

¿De qué murió Miguel Ángel Russo?

La experiencia de Russo es de las más admiradas, pues seguía trabajando y era el técnico de Boca Juniors. Además, en Colombia, es recordado con total fervor porque fue director técnico de Millonarios, entre otras más labores del deporte del balompié.

Según los reportes, la salud de Miguel Ángel no estaba bien. Tenía cáncer de próstata, luego de vejiga; así que se encontraba en descanso y siendo cuidado por los quebrantos que enfrentaba.

En 2017, Russo estaba al frente de Millonarios y se reveló sobre su diagnóstico de cáncer, pero eso a él no le importó porque continuó con el equipo capitalino.

¿Cómo se despidió Millonarios de su exdirector Miguel Ángel Russo?

Miguel Ángel es recordado por haber hecho campeón a Millonarios. A través de su cuenta oficial de Instagram, el equipo lamentó su partida con un post y un emotivo video.

"¡Gracias Eternas Miguel! ¡Leyenda y campeón!", se lee en la descripción del clip.

 

¿Cómo se despidió Boca Juniors de su técnico Miguel Ángel Russo?

Miguel Ángel Russo estaba dirigiendo al Boca Juniors de Argentina. Alcanzó a estar por última vez con el equipo a finales de septiembre.

Boca Juniors lamentó el fallecimiento de la importante figura del fútbol.

"Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", se lee en la cuenta oficial de X de Boca Juniors.

Miguel Ángel Russo
Miguel Ángel Russo estuvo al frente de Boca Juniors hasta morir | Foto Federico Parra / AFP.

¿Quién era Miguel Ángel Russo?

Miguel Ángel Russo fue mediocampista, solo estuvo en Estudiantes de La Plata, jugó con la selección de su país. Hay total luto en el fútbol, especialmente el sudamericano.

Aparte de Boca Juniors y Millonarios, otros equipos que dirigió Russo Fueron: Universidad de Chile, Salamanca, Morelia, Alianza Lima, Al Nassr.

Una de las frases célebres del fallecido director de fútbol es: "Todo se cura con amor".

