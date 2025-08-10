Marcela Reyes revela sus leyes de abundancia: una de ellas, no desear el mal a otro

La DJ profesional Marcela Reyes sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar sus tres leyes de abundancia para atraer prosperidad en su vida tanto personal como profesional, en donde destacó el no desear el mal a nadie y explicó la razón.

Artículos relacionados Martín Elías Salió a la luz video de Martín Elías minutos antes del accidente de tránsito en el que falleció

¿Cuáles son las tres leyes de la abundancia que practica Marcela Reyes?

En una reciente video compartido en la noche de este miércoles 8 de octubre por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Marcela Reyes compartió tres leyes que aplica en su vida para atraer prosperidad.

La primera que mencionó fue el orden, pues según explicó este es un factor importante al momento de atraer cosas a nuestras vidas: "si tú tienes orden en tu casa, tienes limpio el espacio en donde vives, créeme que así va a ser tu vida”

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y habría contestado a rumores sobre su ruptura con Feid

La segunda está enfocada en los deseos que transmites hacia otras personas, siendo los negativos aquellos que podría hacer efecto rebote y terminar atrayéndolo hacia nuestras vidas.

"Estar limpia de corazón y no estar deseando el mal a las demás personas, porque cuando tú deseas el mal indirectamente lo estás atrayendo hacia ti. Ese tiempo que estás enfocando en criticar y ofender, ocúpalo en tu prosperidad"

Por último, Marcela mencionó que la diciplina es un factor importante debido a que a raíz de esta se pueden lograr grandes cosas: "así tú no tengas ánimos de respirar, tú te levantas con todas las fuerzas a hacer eso que tienes trazado para lograr tus metas".

¿Cómo reaccionaron los internautas ante las leyes de abundancia de Marcela Reye?

Tras compartir estas tres leyes de abundancia, los seguidores de Marcela Reyes no tardaron en reaccionar en sus redes, elogiando su enfoque positivo y reflexivo en medio de un momento difícil, pues recordemos que la DJ fue señalada sin fundamentos tras la muerte de su exesposo, Bayron Sánchez, B-King.

Artículos relacionados Karina García La inesperada foto de Karina García que desató curiosidad: ¿sus pies tienen 6 dedos?

De esta manera, muchos de sus seguidores comentaron cosas como: “O sea, está pasando por cosas difíciles y aún así se mantiene con buena vibra, admirable”, mientras que otros simplemente expresaron su apoyo: “Gracias por compartir esto, necesitábamos leer algo así hoy”.