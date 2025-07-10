La inesperada foto de Karina García que desató curiosidad: ¿sus pies tienen 6 dedos?

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se volvió tendencia en las últimas horas luego de que los internautas notaran que, en una reciente foto suya, compartida en redes sociales, uno de sus pies parecía tener seis dedos.

Artículos relacionados Marcela Reyes Salieron a la luz inéditas fotos de Marcela Reyes y Regio Clown antes de la muerte de B-King

¿Karina García tiene seis dedos en uno de sus pies?

La reconocida creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue sorprendida días atrás con un encantador detalle realizado por Westcol para celebrar sus cinco millones de seguidores en redes sociales.

Karina García genera curiosidad en redes tras foto donde parece tener seis dedos en un pie. (Foto Canal RCN).

En medio de la celebración, Karina aprovechó para tomarse algunas fotografías que mostraran todo lo que el streamer había preparado para ella. Sin embargo, un detalle en una de las instantáneas en la que enseñaba sus pies se robó toda la atención.

Artículos relacionados Talento internacional Murió el actor Gustavo Cosaín tras diagnóstico de cáncer, esto se sabe

Ese día, la influenciadora lució un vestido rojo que combinó con unos tacones plateados completamente descubiertos, dejando a la vista sus pies.

Fue entonces cuando un internauta notó que, aparentemente, Karina tenía seis dedos en uno de ellos, o al menos eso es lo que se puede apreciar en la imagen que ella misma compartió en su cuenta oficial de Instagram.

La instantánea generó todo tipo de comentarios, volviendo así tendencia la icónica frase: “si vas a estar hablando mal de mí, procura tener seis dedos”.

¿Es posible tener seis dedos en el pie? Esto dicen los expertos

Aunque no está comprobado que Karina García tenga seis dedos en uno de sus pies pues podría tratarse simplemente de una mala edición, sí existe una condición médica que puede causar esta característica.

Karina García causa sorpresa por una foto en la que parece tener seis dedos en el pie. (Foto Canal RCN).

Se trata de la polidactilia, término que se utiliza para describir a las personas que tienen más de cinco dedos en manos o pies. Esta condición puede ser hereditaria o presentarse de manera espontánea, sin estar asociada a otras enfermedades.

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes reveló la razón por la que no asistió al funeral de B-King

En cualquier caso, la imagen de Karina García sigue generando curiosidad entre sus seguidores, quienes no dejan de debatir si se trata de un error de edición o de una peculiar característica física de la que poco se sabía.