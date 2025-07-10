La inesperada foto de Karina García que desató curiosidad: ¿sus pies tienen 6 dedos?
La influencer Karina García publicó una fotografía suya en la que se evidencian seis dedos en uno de sus pies.
Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se volvió tendencia en las últimas horas luego de que los internautas notaran que, en una reciente foto suya, compartida en redes sociales, uno de sus pies parecía tener seis dedos.
¿Karina García tiene seis dedos en uno de sus pies?
La reconocida creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue sorprendida días atrás con un encantador detalle realizado por Westcol para celebrar sus cinco millones de seguidores en redes sociales.
En medio de la celebración, Karina aprovechó para tomarse algunas fotografías que mostraran todo lo que el streamer había preparado para ella. Sin embargo, un detalle en una de las instantáneas en la que enseñaba sus pies se robó toda la atención.
Ese día, la influenciadora lució un vestido rojo que combinó con unos tacones plateados completamente descubiertos, dejando a la vista sus pies.
Fue entonces cuando un internauta notó que, aparentemente, Karina tenía seis dedos en uno de ellos, o al menos eso es lo que se puede apreciar en la imagen que ella misma compartió en su cuenta oficial de Instagram.
La instantánea generó todo tipo de comentarios, volviendo así tendencia la icónica frase: “si vas a estar hablando mal de mí, procura tener seis dedos”.
¿Es posible tener seis dedos en el pie? Esto dicen los expertos
Aunque no está comprobado que Karina García tenga seis dedos en uno de sus pies pues podría tratarse simplemente de una mala edición, sí existe una condición médica que puede causar esta característica.
Se trata de la polidactilia, término que se utiliza para describir a las personas que tienen más de cinco dedos en manos o pies. Esta condición puede ser hereditaria o presentarse de manera espontánea, sin estar asociada a otras enfermedades.
En cualquier caso, la imagen de Karina García sigue generando curiosidad entre sus seguidores, quienes no dejan de debatir si se trata de un error de edición o de una peculiar característica física de la que poco se sabía.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike