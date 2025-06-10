Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes reveló la razón por la que no asistió al funeral de B-King

Marcela Reyes rompió el silencio y contó por primera vez el motivo por el que decidió no asistir al funeral de B-King.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Marcela Reyes contó por qué no fue al funeral de B-King
Marcela Reyes rompió el silencio sobre su ausencia en el funeral de B-King. (Foto Canal RCN).

La reconocida DJ colombiana Marcela Reyes volvió a pronunciarse sobre la muerte de B-King después de varios días de silencio. En una entrevista, habló de varios detalles que rodean al joven cantante, pero lo que más llamó la atención fue la razón por la que decidió no asistir a su funeral.

¿Cómo falleció B-King?

El cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido en la industria musical como B-King, fue hallado sin vida a la orilla de una carretera en el Estado de México el pasado 22 de septiembre, una semana después de haber sido reportado como desaparecido junto al DJ Regio Clown.

B-King durante una entrevista que concedió a Buen día Colombia.
Familiares y amigos hicieron sentido homenaje para despedir a B-King. Foto | Buen día Colombia.

Ambos artistas corrieron con la misma suerte, y actualmente sus muertes son objeto de investigación. Mientras tanto, la familia de B-King logró repatriar su cuerpo y el pasado jueves 2 de octubre le dio sepultura en medio de un homenaje al que asistieron decenas de personas. Sin embargo, su exesposa, la reconocida DJ Marcela Reyes, brilló por su ausencia.

¿Por qué Marcela Reyes no asistió al funeral de B-King en Medellín?

En conversación con el periodista Rafael Poveda en su podcast ‘Mas allá del silencio’, Marcela Reyes reveló la razón por la que decidió no asistir al funeral de B-King, pese a la conexión que tuvieron y todos los años que convivieron como pareja.

El podcast fue grabado antes de que el cuerpo de B-King fuera repatriado, por lo que la DJ habló en futuro, coincidiendo con el hecho de que realmente no asistió a este emotivo momento.

B-King durante una entrevista que concedió a Buen día Colombia.
Así despidieron familiares y amigos el cuerpo de B-King. Foto | Buen día Colombia.

“A mí me encantaría, pero no es lo debido. Ha habido muchos señalamientos, dudas de mí, y ya he pasado muchos malos ratos, no me quiero agregar uno más a mi vida. Me quedo con lo lindo que viví con él, eso a mí nadie me lo puede quitar, me quedo con todos los momentos vividos en esta casa entre mi hijo, él y yo”

Así mismo, mencionó que ha orado por él para que logre descansar en paz, así como también le ha pedido para que sea él mismo quien haga justicia desde el más allá, y le de fortaleza a su mamá.

