Aida Victoria Merlano se sulfuró y lanzó crítica a quienes le recuerdan su pasado

Aida Victoria Merlano manifestó su descontento hacia las personas que intentan reprocharle su pasado.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano se sulfuró y lanzó crítica a quienes le recuerdan su pasado | Foto del Canal RCN.

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano subió un video que fue tomado desde diferentes aristas, ya que con sus ocurrencias habría lanzado una indirecta.

Por estas semanas, Aida Victoria Merlano ha sido tendencia con Juan David Tejada, pues se confirmó que la relación que tenían llegó a su fin con un hijo incluido.

¿Por qué Aida Victoria Merlano se molestó con algunas personas?

Han sido diferentes las apariciones de Merlano y a su vez de tejada. En efecto, cada vez que la influencer comparte un clip, las reacciones hacen eco.

En ese orden de ideas, Aida Victoria Merlano publicó un clip en el que dio a entender que es innecesario recordar el pasado.

"¿Cuáles son las ganas de la gente de recordar? Un recordatorio que les entra, tú te crees jueves para andar con los TBT", pronunció la creadora de contenido.

Asimismo, hay una descripción en el video en el que se lee que las personas que les recuerdan temas del pasado a los demás tienen una "mala maña", razón por la que si la llegan a ver con alguien en mejor no traerlo al presente.

"¿Por qué la gente tiene esa mala maña? Óyeme, si usted me ve con alguien, hágase la loca", se interpreta.

 

¿Aida Victoria Merlano lanzó indirecta molesta?

Así las cosas, el reciente contenido de Aida Victoria Merlano fue entendido como lo que sería una indirecta en medio de la ruptura con Juan David Tejada y que la han relacionado con el cantante Camilo Mendez.

A Aida Victoria Merlano la han venido molestando con el joven artista de vallenato Camilo Mendez. El motivo de esto se debe a que el cantante le hizo una serenata que se viralizó en redes sociales.

Luego de esto, Mendez compartió un video en el que la protagonista es la influenciadora, además de que la misma Aida Victoria publicó un chat de ella con el artista.

En la captura de pantalla de la conversación, Aida le comentó a Camilo que estaba en proceso de "sanar", pero que pareciera como si él no la entendiera buscándola y haciéndole dedicaciones.

